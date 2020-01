Aperte le iscrizioni al corso serale per adulti, indirizzo design, del Liceo Artistico "Soleri-Bertoni" di Saluzzo

L’offerta formativa del Liceo Soleri Bertoni si arricchisce così in modo considerevole e vede ristabilito quel corso che, storicamente, era proprio del vecchio Istituto d’Arte Bertoni.

Oggi, la nuova proposta artistica offre una formazione liceale e si presenta come l’unica possibilità per gli adulti che vogliano arrivare ad un diploma di liceo.

Come detto, il corso è destinato agli adulti che non hanno avuto la possibilità di conseguire il diploma di istruzione superiore o a coloro che, pur in possesso di altri titoli, intendono approfondire interessi specifici in ambito artistico; esso prevede percorsi didattici più flessibili rispetto ai modelli del corso diurno, pur condividendo con quest'ultimo il piano di studi e le finalità.

In seguito alla riorganizzazione dei percorsi di istruzione degli adulti (DPR 263/12 e DI 12 marzo 2015) il corso serale quinquennale è stato suddiviso in due bienni e un anno finale (che si concluderà con l’esame di Stato), il che consente agli utenti interessati di conseguire il diploma liceale in soli tre anni, senza la necessità di dover sostenere esami di idoneità al termine dei primi due bienni. Oltre alle materie comuni a tutti i percorsi liceali, il quadro orario prevede le seguenti discipline di indirizzo: storia dell'arte, discipline pittoriche, discipline plastiche, discipline geometriche, laboratorio artistico, discipline progettuali e laboratori di indirizzo.

Chi non ha dunque un titolo di studio di scuola media superiore potrà conseguire il diploma di liceo artistico al termine del terzo anno; chi, invece, fosse già in possesso di un titolo di studio, potrà seguire un percorso personalizzato in accordo con i docenti, con l’eventuale riconoscimento di crediti relativi agli anni di corso già frequentati o alle discipline già studiate.

Il corso serale avrà un monte ore necessariamente ridotto rispetto al diurno, studiato appositamente per favorire la frequenza degli studenti lavoratori (indicativamente dalle 18 alle 23, dal lunedì al venerdì, per un totale di 25 ore settimanali). Vi sarà inoltre la possibilità di elaborare un curriculum di studi personalizzato a seconda del pregresso individuale, con il riconoscimento delle esperienze culturali e professionali degli studenti. Gli iscritti avranno quindi l'opportunità di rientrare nel sistema formativo e di assecondare le loro inclinazioni sulla base di un patto formativo individuale, che consentirà ad ognuno di modulare la frequenza in base agli interessi e alle competenze già acquisite.

Questa novità apre dunque anche una nuova possibilità per coloro che volessero conseguire una maturità liceale non in ambito artistico. Ad essi, infatti, potrà essere concesso di frequentare il corso in quelle che sono le materie comuni (non di indirizzo), per poi avere la possibilità di sostenere l’esame, in qualità di privatisti, in un altro ambito.

Le domande di pre-iscrizione dovranno essere presentate entro il 31 gennaio direttamente alla segreteria dell’Istituto Soleri Bertoni, in via Traversa del Quartiere, 2 a Saluzzo. Per informazioni è possibile telefonare al n. 0175.46662 o scrivere all’indirizzo cnis021004@istruzione.it.

Comunicato stampa