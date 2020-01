La carrucese Ilaria Violi intervista il ministro Fabiana Dadone a Roma

"È stato un piacere stamattina accogliere le studentesse dell'Università degli Studi Internazionali di Roma, che mostrano grande interesse per i temi politici e, in particolare, per le sfide legate alla pubblica amministrazione. Ho parlato del mio mandato e un po' della mia vita personale, con tutte le difficoltà di conciliazione tra un lavoro impegnativo e il ruolo di mamma, difficoltà che tante donne conoscono benissimo. L'intervista sarà presto online sul blog dell'ateneo".

Alla nota, diffusa a mezzo social dal ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, aggiungiamo che dietro al microfono c'era Ilaria Violi, 22enne carrucese e figlia del sindaco di Carrù, Stefania Ieriti.

La ragazza, infatti, si è da poco laureata in Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne e ha aderito al progetto Erasmus, trascorrendo sei mesi nel sud della Spagna, a Murcia, città divenuta la sua seconda casa e che ha dato i natali, tra gli altri, al baritono Mariano Padilla y Ramos e allo scrittore Jerónimo Tristante.

Attualmente, Ilaria sta completando l'iter universitario nella Capitale, presso l'Università degli Studi Internazionali (Lingue per la comunicazione internazionale), e collabora assiduamente con il blog ufficiale dell'università.