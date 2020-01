Vignolo: Alla scuola primaria, l’insegnamento dei nonni diventa libro

Le classi terze, sezioni A e B, della Scuola Primaria di Vignolo sono state coinvolte, nei mesi scorsi, in un progetto di esaltazione della storia passata che ha visto come protagonisti i nonni degli alunni e le preziose testimonianze di vita da essi concesse sotto intervista.

Le narrazioni, costituite da ricordi di infanzia o gioventù, hanno permesso ai bambini di comprendere le differenze del vivere d’un tempo rispetto al presente e di scoprire la bellezza e la particolarità degli oggetti domestici o dei giochi, semplici e naturali, che i loro nonni solevano utilizzare o con cui si divertivano.

Forti anche l’emozione e il coinvolgimento per i racconti di vita, vera e sofferta, legati alle esperienze di emigrazione all’estero o di guerra, narrati dagli adulti con delicata naturalezza e trasporto profondo.

Gli alunni, a seguito di una approfondita attività di ricerca delle fonti e di raccolta delle testimonianze, hanno poi raccolto il loro lavoro in un libricino, semplice ma di alta importanza, intitolato "I nonni raccontano", che è stato presentato ai parenti e alle autorità locali nel dicembre scorso.

L’opera letteraria, corredata da splendide fotografie di famiglia, è stata stampata grazie al gentile e generoso contributo della Banca CRS di Savigliano e del Comune di Vignolo.





Un racconto vero, fatto di tante storie vissute, che rappresenta una risorsa preziosa: ricorda i sacrifici, la semplicità e la purezza del passato e, al tempo stesso, educa a sentimenti di rispetto, attenzione e gratitudine, da intendersi come valori positivi, di vita e benessere, per l’oggi e per il futuro.