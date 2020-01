I tanti aspetti del volontariato e la sua apertura al mondo: importante incontro a Piasco promosso dall’Azione cattolica Saluzzo

"Volontariato: ascoltare, stare, partecipare” sono i temi del ciclo di incontri dell’Azione cattolica, che ha in programma il secondo incontro a Piasco nel salone della Pace venerdì 24 gennaio dalle 19 alle 22.

Sarà presente Gianfranco Cattai presidente della Focsiv (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario) la più grossa organizzazione italiana di ispirazione cristiana di volontariato, 86 organizzazioni, in 80 paesi.

L’appuntamento che segue il primo avvenuto all’oratorio don Bosco alla presenza del senatore Luigi Bobba, mette al centro del confronto il mondo del volontariato, i volontari e i suoi valori di apertura "all’altro" e al mondo.

"Ormai da 10 anni, come Azione Cattolica Saluzzo – spiega Sergio Gerardi presidente diocesano - ci occupiamo dell'approfondimento di una tematica sociale particolarmente importante per la contemporaneità e per la nostra comunità. -Abbiamo toccato, negli anni passati, i temi del lavoro e dell'Europa, della partecipazione attiva, di economica locale, famiglia, solo per citare i più recenti.

Quest'anno, vista la concomitanza pastorale con "l'anno dei Giovani", con il nostro Vescovo Cristiano Bodo si è ipotizzato un cammino che potesse esser parallelo e di approfondimento a tale percorso.

Infatti, una delle primissime esperienze "attive" che molti giovani hanno nel mondo adulto, è proprio quella del volontariato. Questo cammino è dedicato a loro, ma anche a tutti quelli che vogliano approfondire le tematiche di bene comune, fratellanza, condivisione e passione per l'altro, veri pilastri fondativi di questo argomento".

E’ un percorso alla scoperta delle tante facce del volontariato, ma soprattutto dei volontari. La legislazione, le esperienze internazionali, le attività locali, l'orizzonte europeo, il servizio civile, l'organizzazione sul territorio saranno i temi che si andranno a toccare e ad approfondire.