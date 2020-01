Nuovo organico in Municipio a Corneliano d'Alba

Nuovi dipendenti comunali sono stati acquisiti nel Comune di Corneliano d'Alba in seguito ad alcuni pensionamenti. Il segretario, Rosanna Rinaldi, congedato per il pensionamento, è stato sostituito dal nuovo segretario comunale, il dott. Vincenzo Carafa, 57 anni di Asti, con al seguito un'esperienza trentennale nel ruolo affidatogli. In entrata due giovani figure: il dottor, Marco Micca, si occuperà della ragioneria e tributi al posto di Luisa Golier e Matteo Delli Calici; Marta Nervo curerà la segreteria e l'anagrafe.