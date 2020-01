A Cuneo e Savigliano i corsi di danza e musica dell'associazione Mano nella Mano

“Musica, danza e arte rappresentano un linguaggio. Ogni cultura ha un proprio modo di esprimersi in totale assenza di parole. Attraverso la musica e il movimento si possono stabilire dei livelli di comunicazione corporea ed espressiva che riescono a superare incredibili barriere culturali”: questo sostengono il polistrumentista e musicoterapeuta originario del Burkina Faso Moussa Sanou e la coreografa Loredana Potenza diplomata in arteterapia, fondatori dell’Associazione Mano nella Mano.

I corsi proposti dall’Associazione esplorano la possibilità di contaminazione tra stili musicali, stili di danza e d’arte diversi, sviluppano un tipo di ricerca convinto e profondo, creando occasioni e luoghi di incontro tra persone di origini diverse e attraverso questi è possibile aprire le porte ad una realtà multietnica, operando sia sul mantenimento dell’identità culturale d’origine, sia sullo scambio, la conoscenza e l’arricchimento reciproco.

I corsi a Cuneo si svolgono presso i locali della Ex Scuola Elementare del Quartiere Cerialdo in Via San Pio X (difronte al n. civico 8) il martedì danza d’espressione africana dalle ore 20.30 alle ore 22 e il giovedì afro-percussioni dalle ore 20 alle 21 (prima lezione il 30 gennaio 2020).

Mentre a Savigliano si svolgeranno presso la Cooperativa Piccolo Mondo in Via dell’Artigianato n. 5 il lunedì afro-percussioni dalle ore 20 alle ore 21 (prima lezione il 27 gennaio 2020) e il mercoledì danza d’espressione africana dalle ore 20.30 alle ore 22. Per informazioni o lezioni di prova potete contattare gli insegnanti: Loredana 347 4092916 - Moussa 320 2223429 (anche tramite whatsapp)