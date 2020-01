"Accademia dell'arte di educare", il nuovo progetto di Noi4You di Cuneo

Giovedì 30 gennaio alle h. 20:45 presso il Centro d’Incontri 1 in via Fratelli Vaschetto 10 (ex Ospedale S. Croce) avrà luogo la prima serata organizzata dall’Associazione Noi4you di Cuneo dedicata ai genitori, agli insegnanti, agli educatori e a tutti i cuneesi interessati al benessere delle nuove generazioni e della futura società

L’ “Accademia dell’Arte dell’Educare”, aperta gratuitamente a tutti, vuole essere un momento di riflessione al fine di accrescere le capacità educative e un importante contributo al benessere dei bambini e degli adolescenti di oggi e quindi, in prospettiva futura, della società di domani.

Il principale obiettivo di questo “itinerario” non è quello di trovare soluzioni immediate ma di pensare e riflettere in modo personale, rivedendo e riorganizzando la propria esperienza, tenendo conto del punto di vista altrui per affrontare con un atteggiamento sempre nuovo e creativo , le decisioni che giorno dopo giorno impegnano ciascuno di noi.

Il primo incontro del prossimo giovedì 30 gennaio dal titolo “genitorialità 3.0” , tenuto dalle psicoterapeute dott.ssa Luisa Bertola e dott.ssa Monica Marro, avrå l'obiettivo di mettere in luce alcuni risvolti delle strategie educative e di comunicazione del nuovo millennio, per riflettere insieme sulle modalità da adottare per uno stile educativo efficace, in ogni i momento di vita dei proprii figli.

Non bisogna dimenticare che per educare uomini e donne alla non violenza, bisogna a crescere bambino e bambine rispettose di sé e dell’altro, capaci a tollerare la frustrazione ed in grado di esprimere le proprie emozioni. In una società che va di fretta, non sempre si riesce a trovare il tempo per modalità educative adatte al bisogno del figlio, quanto più invece confacenti ai tempi ed energie dei genitori.





























Successivamente gli altri incontri, tutti a ingresso libero , toccheranno tematiche altrettanto importanti e si terranno sempre alle h. 20.45 presso il centro d’Incontri 1 di Cuneo con il seguente calendario:

Giovedì 30 gennaio “genitorialità 3.0”

giovedì 27 febbraio “iperconnessi”

giovedì 26 marzo “disturbi psicosomatici”

giovedì 30 aprile “leggere le emozioni”

gioved’ 28 maggio “fratelli e sorelle”

Il primo appuntamento è dunque giovedì 30 gennaio alle h. 20.45 a Cuneo presso il centro incontri 1 in via Vaschetto 1 .. Non è necessaria la prenotazione per partecipare alla serata. Si rilascia attestato di partecipazione al termine di ogni serata.