Alta Valle Ellero preda del traffico estivo? Arriva il servizio navetta

È uno dei tanti paradisi alpini della "Granda", l'Alta Valle Ellero. In estate sono moltissimi gli appassionati della montagna che si avventurano lungo i suoi tornanti e, di recente, si sono verificati alcuni ingorghi in quota, dovuti proprio all'ingente quantitativo di mezzi in transito.

Una tematica su cui, negli ultimi tempi, è intervenuta l'amministrazione comunale di Roccaforte Mondovì, sollecitata in merito dalla minoranza consiliare.

"Negli ultimi due anni - hanno dichiarato dal municipio - sono stati effettuati vari lavori per il miglioramento della viabilità", anche se la grande novità è rappresentata dal progetto descritto di seguito: "Nel 2019 abbiamo proposto ufficialmente l'attivazione in estate, periodo che coincide con il picco massimo di affluenza in alta valle, di un servizio turistico di navetta, al fine di valorizzare la vallata, decongestionare il traffico e, conseguentemente, garantire una maggior sicurezza, tutelando l'aspetto naturalistico e diminuendo notevolmente fattori inquinanti quali rumore, smog, polvere".

Un'idea che ha incontrato il parere favorevole della Fondazione CRC, finanziatrice di un'iniziativa che dovrebbe vedere la luce nella stagione estiva 2020.

Non va dimenticato che l'accesso all'Alta Valle Ellero, dal 2017 è a pagamento per scelta della stessa amministrazione: "Un'iniziativa - hanno ricordato dal palazzo municipale - tesa a migliorare l'afflusso turistico in loco e di creare un circuito virtuoso per mantenere l'area montana, migliorarla, consentirne la pulizia senza gravare sulle casse comunali e sugli abitanti e, nel contempo, creare concrete opportunità di lavoro per le persone che si prendono cura delle aree stesse".