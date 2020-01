Bra perde il segretario generale del Comune, incarico a Pesaro per il dottor Chianese

Il Comune di Bra si conferma un’ottima palestra per i funzionari impegnati nelle fondamentali funzioni del segretario generale.

Se nell’estate del 2014 l’allora titolare dell’incarico Fabrizio Proietti lasciò l’Amministrazione cittadina per venire investito di analogo ruolo ad Alessandria – capoluogo di provincia da 93mila abitanti –, analoga promozione sul campo è toccata a colui che l’allora sindaco Bruna Sibille individuò come suo successore, il dottor Claudio Chianese, che ha appena ufficializzato la propria intenzione di lasciare la Granda e il Piemonte (originario della Campania e impegnato per qualche tempo anche presso il Comune di Montà, Chianese risiedeva infatti da tempo ad Asti) per accettare l’incarico ottenuto in quel di Pesaro, un altro municipio capoluogo di provincia e un altra piazza forte di rilevanti dimensioni, visto che il centro marchigiano conta 94mila residenti, tre volte quella braidese.



"Come sindaco e come amministrazione siamo molto contenti di questa notizia, visto che rappresenta un riconoscimento alla professionalità e alle indubbie capacità del dottor Chianese, che ringraziamo per quanto fatto per noi in questi anni – commenta il primo cittadino Gianni Fogliato –. Per le stesse ragioni si tratta ovviamente di una novità di cui dispiacersi, visto che prima da assessore e da sindaco negli ultimi mesi avevo potuto verificare in prima persona le qualità di una persona preparata e propositiva, con la quale si è instaurata da subito una proficua collaborazione. Doti che sicuramente ci verranno a mancare".



Le mansioni del dottor Chianese saranno temporaneamente affidate al vice segretario generale Costanzo Fissore, mentre quanto prima partiranno le procedure dalla legge per portare a Bra un nuovo segretario generale.