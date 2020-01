Cuneo, 19 interventi su frazioni e altipiano per realizzare attraversamenti pedonali rialzati

Da oggi, mercoledì 22 gennaio, partiranno una serie di interventi per la sicurezza della mobilità di pedoni e ciclisti. Come da richieste pervenute dai Comitati di Quartiere e frazionali, gli interventi - 19 in totale - prevedono la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, sia sulle frazioni che sull’altipiano.

“Una prima serie di interventi fortemente voluti dall’Amministrazione comunale - spiega Luca Serale, Assessore con delega ai Quartieri e alle Frazioni -. Gli attraversamenti pedonali rialzati garantiscono un duplice vantaggio, oltre a permettere ai pedoni l’attraversamento della strada in piena sicurezza, rappresentano anche il deterrente più efficace per favorire la moderazione della velocità”.

I primi interventi inizieranno da Via Basse Sant’Anna nei pressi della fine della scalinata pedonale Lungostura XXIV Maggio, per poi proseguire in Corso Gramsci nelle intersezioni di Corso De Gasperi, Via Rostagni, Via Gobetti, Via Bongioanni e Corso Nizza.

I prossimi lavori interesseranno: Cuneo, Via Mistral nei pressi del convento Casa di San Giuseppe agli Angeli; Cuneo, Via Bersezio, fronte ingresso Istituto Comprensivo Cuneo Viale Angeli - Scuola Secondaria di I grado “Massimo D'Azeglio”; Madonna dell’Olmo, via Casteldelfino nei pressi del numero civico 11; Bombonina, Via Castelletto Stura nei pressi della Scuola Elementare; San Pietro del Gallo, SP197, nei pressi del campo da calcio; Borgo San Giuseppe, via Vecchia Ferrovia; Cuneo, Corso Vittorio Emanuele (isola spartitraffico); Cuneo, via Ghedini; Confreria, via Acceglio; Confreria, Via Molino Morra; Madonna dell’Olmo, Via Chiri; Madonna dell’Olmo, Via della Battaglia; Roata Rossi, Via Parco Robinson; San Rocco Castagnaretta, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo; San Rocco Castagnaretta, Via Mellana (2 interventi); Passatore, Via Borgetto; San Rocco Castagnaretta, Via San Maurizio.