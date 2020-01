Cuneo aggiorna il regolamento dei dehors, Luca Serale: "Strumento di più facile applicazione per Comune e cittadini"

Per il nuovo regolamento dei dehors e dei padiglioni della città di Cuneo il secondo passaggio in consiglio comunale è quello buono.

Nella serata di ieri (martedì 21 gennaio) il “tagliando al regolamento del 2015” - com’è stato più volte definito dall’assessore competente Luca Serale, relatore della proposta stessa – è stato infatti votato favorevolmente dall’assemblea.

Alle specifiche, soprattutto tecniche, che contiene, quindi, si dovranno attenere i dehors e i padiglioni che da qui in avanti vorranno trovare posto in città: quelli già esistenti e quelli in corso di costruzione, invece, avranno tempo fino al gennaio 2023 per adeguarsi.