"Fatico ad essere presente": si dimette a Roburent il consigliere di maggioranza Virna Grandi

Roburent, a quasi otto mesi di distanza dalla tornata elettorale del 26 maggio 2019, registra le prime dimissioni dal Consiglio comunale: a rinunciare al proprio incarico è stata Virna Grandi, rappresentante della maggioranza, che ha ratificato nelle scorse ore la propria volontà di abbandonare il consesso.

"Essendo il mio un incarico fuori sede - ha dichiarato la 41enne consulente legale genovese -, non potevo frequentare con regolarità il Comune, le riunioni e i Consigli, soprattutto in quest'ultimo periodo in cui, a causa dei problemi connessi alla viabilità e ai collegamenti con la Liguria, raggiungere Roburent risulta molto complicato".

"Non essendo presente con assiduità - ha aggiunto -, mi sono resa conto che non era possibile essere sufficientemente informata su quanto accadeva in loco e su come procedevano i lavori. Le decisioni di maggior rilevanza devono essere supportate da un'ampia conoscenza e informazione, per poter essere adottate con coscienza e consapevolezza. Pertanto, ho preferito rassegnare le dimissioni. Auguro al sindaco e alla maggioranza di proseguire nel migliore dei modi".

Dal canto suo, Giulia Negri, primo cittadino, si dice rammaricata per la notizia: "Siamo davvero dispiaciuti per la scelta di Virna. Abbiamo cercato di dissuaderla, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Confidiamo di poter proseguire nel nostro lavoro con il supporto del nuovo consigliere".