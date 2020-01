Guarene, Comune mette in sicurezza il rio Sioneri. In frazione Racca un’area dedicata per gli amici a quattro zampe

La vegetazione incolta lungo il rio Sioneri in frazione Racca di Guarene aveva invaso parecchie decine di metri di spondale fin quasi a ostruire il normale deflusso dell’acqua. Negli ultimi giorni i cantonieri comunali, insieme a una ditta privata, sono intervenuti ripulendo l'area interessata dagli arbusti - una zona particolarmente soggetta a fenomeni di allagamento.



“Dopo varie segnalazioni da parte dei cittadini e la verifica sul posto di un’esagerata crescita spontanea degli arbusti – spiega il sindaco di Guarene, Simone Manzone – abbiamo deciso di affidare i lavori di pulizia a una ditta locale che, insieme ai nostri cantonieri, ha provveduto alla rimozione del verde in eccesso e alla sistemazione delle sponde. D'ora in poi l’acqua potrà seguire il suo corso, e la zona residenziale avrà un aspetto più decoroso e ordinato”.



Nell'area saranno inoltre previsti interventi di completamento: l’installazione di uno steccato in legno che metterà in sicurezza la sponda e, vicino al parco Gaschino, la creazione di un'area dedicata agli animali d’affezione.



Il tutto si inserisce in un più importante intervento di sistemazione dei torrenti e dei rii che scorrono nel territorio guarenese, nel quale sono già stati programmati interventi di pulizia straordinaria con il Gruppo comunale di Protezione Civile.