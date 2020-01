Progetto MotivAzione, al via a Cuneo il ciclo di lezioni/incontri: si parte con Gian Antonio Stella

La seconda edizione del progetto MotivAzione, promosso dalla Fondazione CRC, oltre ai consueti percorsi di formazione per gli insegnanti, prevede per il 2020 un ciclo di cinque lezioni/incontri tenuti da scrittori, studiosi e personalità, al fine di sensibilizzare sulle tematiche educative tutti gli attori che compongono la comunità.

Il nucleo portante attorno a cui è stato costruito il progetto è il tema del benessere a scuola come elemento essenziale per la buona riuscita scolastica a cui si legano i temi della scoperta del talento e delle intelligenze multiple, dell’innovazione tecnologica e didattica, delle scelte future consapevoli e le tematiche multiculturali.

“ Con questa seconda edizione del progetto, che prevede eventi aperti a tutti e porta a Cuneo relatori di grande interesse – dichiara Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC – vogliamo far riscoprire alla nostra comunità il valore e la responsabilità del ruolo degli insegnanti, riattivando così la loro motivazione nell’essere portatori di un compito fondamentale, seppur talvolta difficile. In parallelo a questi eventi pubblici, il progetto si collega a iniziative specifiche di formazione dei docenti e di attività nelle classi ”.

Il primo incontro dal titolo “Educazione: perché deve essere inclusiva” si terrà a Cuneo venerdì 31 gennaio 2020, alle ore 18, presso il cinema Monviso (via XX settembre 14) e avrà come protagonista Gian Antonio Stella.

L’educazione ha un ruolo centrale nella formazione del futuro cittadino. È nelle aule e in quegli anni che si gettano le basi per affrontare il mondo, per leggerlo e interpretarlo, per aprirsi agli altri. In un momento storico contrassegnato dalla chiusura è dalla scuola che può partire un messaggio importante di inclusione e di partecipazione, alla scoperta dei talenti di ciascuno.