Rifreddo si prepara al carnevale: ecco i nomi delle maschere del paese

Anche per il 2020 Rifreddo avrà la sue maschere. Sul punto c’è da dire che quest’anno nel paesino della Valle Po hanno fatto le cose in grande.

Sono, infatti, ben 13 i componenti della squadra che rappresenterà il Comune nei carnevali presenti sul territorio regionale. Un’equipe ben assortita che abbina interessanti new entry a partecipanti "storici". A guidare il gruppo saranno Marco Brondino nei panni di "Luis" e Martina Paolino nei panni della "Bela lasardera". Per Marco si tratta di una riconferma visto che ha già svolto questo ruolo nel 2019 mentre Martina si cimenta per la prima volta nel carnevale rifreddese. Particolarmente numeroso il gruppo di paggetti e damigelle. Nel primo ci saranno infatti: Nicoló Giordanino, Pierpaolo Mulatero, Alessandro Canavese, Fabio Cossale e Gabriele Cesano. Le damigelle verranno, invece, impersonate da: Veronica Barbero, Marta Belviso, Elena Putetto, Gloria Graziano e Giulia Perotto. A questa compagine in alcune particolari occasioni si aggiungerà anche l’amatissimo ex Luis Danna Giacomino. Uno "special guest" che sicuramente darà al gruppo, già di per se molto valido, un ulteriore carica di allegria e divertimento.