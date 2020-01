Investito da un trattore, muore a Sommariva Perno. Vittima un residente di frazione S. Giuseppe

Incidente mortale sul lavoro a Sommariva Perno. Una persona è morta dopo essere stata investita da un trattore in strada Sappelletto.



Il tragico fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 gennaio, poco prima delle 16. Immediata la richiesta di soccorso e l'invio dell'elicottero per il trasporto d'urgenza in ospedale, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.



Al momento non sono ancora note le generalità della vittima che secondo le prime informazioni da noi raccolte sarebbe un uomo, residente in frazione San Giuseppe, di circa 60 anni.



Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento Volontari di Bra, l'elisoccorso dell'emergenza sanitaria 118, i Carabinieri della locale Stazione.



Si attende l'arrivo dello Servizio Prevenzione Infortuni dell’Asl Cn2, mentre sarebbe giunto da poco sul posto il magistrato di turno.



Si tratta del secondo incidente mortale sul lavoro nel 2020 in provincia di Cuneo. Il primo caso alla Trae di Busca il giorno 14 gennaio, quando perse la vita il giovane elettricista Daniele Peroncelli.