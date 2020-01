Un pensionato Tecnoedil la vittima dell’incidente agricolo di Sommariva Perno

E’ Battista Bertolusso, classe 1959, pensionato Tecnoedil residente in frazione San Giuseppe di Sommariva Perno, la vittima dell’incidente mortale verificatosi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 gennaio, in strada Sappelletto, nel territorio dello stesso comune roerino.



Il tragico fatto è avvenuto poco prima delle 16. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo agricolo condotto da un’altra persona, conoscente della vittima, un coltivatore del posto, in un terreno di pertinenza dell’azienda agricola di quest’ultimo.



Purtroppo inutili i soccorsi prestati dagli uomini dell’emergenza sanitaria e dai Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontari di Bra. Sul posto è stato fatto giungere l’elisoccorso del 118, ma per il pensionato non c’era più nulla da fare. La sua salma è stata composta presso il cimitero del paese.



Le circostanze dell’investimento sono in corso di verifica da parte dello Servizio Prevenzione Infortuni dell’Asl Cn2, giunto sul posto insieme al magistrato di turno.



Pluripremiato donatore della locale sezione Fidas, attivo nella Pro loco e presso il Circolo Acli di frazione San Giuseppe, Battista Bertolusso lascia la moglie e due figli. Al loro indirizzo le parole di cordoglio espresse dal sindaco di Sommariva Perno Walter Cornero: "Siamo di fronte a un fatto terribile, che ha toccato profondamente tutti noi. La nostra è una piccola comunità, ovviamente ci conosciamo tutti e tutti siamo colpiti da un evento così grave. Siamo vicini alla moglie e ai figli, ci stringiamo a loro in questo momento terribile".