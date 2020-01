Alla ricerca del migliore significato dei sogni

Ti sei mai svegliato una mattina chiedendoti quale potrebbe essere il significato dei sogni? Ognuno di noi sogna in media un'ora e mezza a notte. Il sogno è una funzione estremamente importante del cervello e mobilita tutte le funzioni cerebrali durante il sonno. Al risveglio a volte conserviamo un ricordo molto forte di alcuni sogni, ma il loro significato è confuso. Se alcuni sogni sono molto realistici, il loro contenuto a volte è molto strano, mentre altri sogni possono essere fantasiosi o surreali e la nostra mente li rende completamente reali mentre si svolgono. I sogni hanno un forte impatto emotivo su di noi, infatti, capita di svegliarsi con sollievo o delusione, a seconda del sogno fatto e ci ritornano in mente per molto tempo, a volte anni dopo e sentiamo il bisogno di incontrare qualcuno che possa darci un'interpretazione plausibile. L'uomo sin dai tempi antichi si è sempre chiesto del significato dei sogni, rivolgendosi a sciamani o santoni che ne interpretassero il loro senso. Ma è solo dalla fine del secolo scorso, grazie all'opera di Freud e Jung, che il sogno ha iniziato ad essere interpretato in modo psicoanalitico. Eppure molti di noi si chiedono ancora se il sogno abbia un significato speciale che esuli dalla nostra psiche. Molti esperti hanno cercato spiegazioni e modi per comprendere i sogni. Molti libri sono stati scritti su questo argomento e forniscono indizi per decifrare il subconscio e allo stesso tempo capire i sogni. Ma non è poi così semplice, anche perché non siamo tutti scienziati e psicologi. Ecco perché molti cercano in rete il significato dei sogni. Qui la soluzione è a portata di mano, infatti, troverai spiegazioni che ti consentono di avere la visione più chiara possibile sul processo dei sogni. Scoprirai che i tuoi sogni sono importanti per la tua vita quotidiana e che la loro comprensione è essenziale per trovare le risposte che cerchi. Ma per avere una visione completa del tuo sogno, devi prima analizzare l'esperienza onirica in relazione alla tua vita reale e più precise saranno le informazioni che riuscirai a raccogliere più completa sarà la risposta. Grazie alle spiegazioni, che troverai sui siti, potrai confrontare la tua esperienza con le risposte e l'interpretazione dei tuoi sogni non avrà più segreti per te. Sarai in grado di capire meglio il loro significato. Il sogno è un messaggio del nostro inconscio e tanto è più realistico maggiormente colpisce la nostra memoria. Interpretare i tuoi sogni ti consentirà di sondare anche la parte oscura che è in ognuno di noi andando alla scoperta della tua vera personalità.