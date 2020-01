Anche la ferramenta per mobili si può acquistare online: ecco come

Arredare la propria casa facendo shopping online è una consuetudine ormai per milioni di italiani. Tra i numerosi e-commerce diventati un punto di riferimento in questo ambito c’è senza dubbio Casa della Ferramenta (CasadellaFerramenta.it), che mette a disposizione dei propri clienti un catalogo esclusivo destinato ad assecondare le esigenze più diverse. Esplorando l’assortimento di ferramenta online di questo store virtuale, per esempio, si può notare quanto sia ampia e variegata la scelta per i pomoli delle porte. Due citazioni su tutte: il pomolo Sines di Hettich, capace di integrarsi in modo ideale in un arredamento moderno e minimal grazie alla sua composizione in porcellana bianca, e il pomolo Essa di Hettich, realizzato in ottone antico lavorato e di forma rotonda.

Perché fare acquisti su CasadellaFerramenta.it

Tra le numerose caratteristiche che rendono consigliabile lo shopping su Casa della Ferramenta c’è l’accuratezza del controllo della merce che viene eseguito prima della spedizione. Ma non è tutto, perché la clientela può contare in qualsiasi momento su personale specializzato disponibile per fornire l’assistenza tecnica richiesta e tutti i suggerimenti professionali del caso. Il catalogo di Casa della Ferramenta comprende, inoltre, i prodotti dei più importanti marchi del settore, forniti a prezzi vantaggiosi e all’insegna della massima convenienza.

I marchi presenti in catalogo

Nel novero dei brand più noti reperibili in catalogo ci sono Hettich, che abbiamo già menzionato parlando di pomoli, e Blum: in tutti e due i casi si tratta di aziende leader nel campo dell’arredamento, capaci di assicurare prodotti di qualità. E, nel caso della ferramenta, parlare di qualità vuol dire fare riferimento alla capacità di coniugare la funzionalità con l’estetica, per mobili che consentano di dare vita ai progetti più ambiziosi e di arredare qualsiasi abitazione in modo perfetto.

Cosa si può comprare da Casa della Ferramenta

Dei pomoli si è già detto, ma un’altra categoria di prodotti molto apprezzata in questo e-commerce è quella dei ganci. In particolare, tra i vari accessori di ferramenta per mobili tra cui è possibile scegliere ci sono i ganci appendiabiti, che vengono messi a disposizione in una grande varietà di dimensioni, di forme e di colori. Si tratta di prodotti consigliati in modo particolare per chi in camera non ha molto spazio: il design si intreccia con la praticità, per elementi che contribuiscono a definire anche l’arredamento complessivo.

Come è fatto l’e-commerce

La gamma di ferramenta per mobili che si può esplorare è davvero ampia: per tutti gli articoli sono presenti schede prodotto dettagliate, con descrizioni che ne illustrano le caratteristiche, i materiali di composizione e i punti di forza. Vale davvero la pena di immergersi in questo catalogo, anche solo per ammirare le varie finiture realizzate in metallo verniciato, in bronzo, in nichel cromato, in acciaio inox o in ottone. Tutte, a loro modo, sono in grado di personalizzare gli ambienti in cui vengono collocate e di dar loro un tocco unico e speciale.

Rivestimenti, arredi e finiture

Il sito di Casa della Ferramenta propone prezzi vantaggiosi per prodotti capaci di adattarsi agli stili industrial chic, a quelli rustici, a quelli minimal underground, a quelli retrò, a quelli liberty, e così via. Grazie a questo catalogo diventa un vero piacere decorare e arricchire gli spazi della propria casa, con accessori piacevoli che completano in modo creativo gli arredi più essenziali. Così, si può personalizzare il luogo in cui si vive facendo acquisti senza spostarsi dalla poltrona di casa propria, direttamente online.