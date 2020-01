Auchan, dalla lista dell’antitrust non c’è più l’iper di Cuneo: vicina l’acquisizione di Conad

L’Auchan di Cuneo è sparito dalla lista dell’antitrust che aveva messo nel mirino 147 centri in tutta Italia per verificare la sovrapposizione a seguito dell’acquisizione in atto di Conad. Su questi l’ente a tutela della concorrenza sui mercati economici si doveva esprimere entro il 20 gennaio.



Ma, lo stesso giorno, è stata deliberata una nuova istruttoria che fa slittare i tempi di 45 giorni, con scadenza al 9 marzo. Ma nella lista dell’antitrust sono "spariti" 46 punti, molti in Lombardia, ma anche l’iper di via Margarita. Rimasti 101 Auchan che attenderanno il giudizio entro il 9 marzo.



“Continueremo a monitorare la situazione – spiega Fabio Bove segretario della Uiltucs Cuneo – “Chiederemo incontro all’azienda per capire come proseguirà l’acquisizione. Se sono previsti esuberi oppure no.”



"Primo passo positivo - continua Antonio Aloisio, Fisascat Cisl provinciale - ma bisogna capire con la nuova proprietà qual è la situazione del centro di Cuneo. Chiederemo presto incontro unitario.”



L’8 gennaio si sarebbe dovuto completare il passaggio dal punto di via Margarita da Auchan alla Nuova Tirrena, società controllata Conad. Ma proprio in attesa del pronunciamento dell’antitrust il passaggio è slittato di qualche mese. Probabile in primavera. A Cuneo sono impegnati 146 lavoratori.



A livello nazionale Il Consorzio Nazionale Dettaglianti acquisirà 18 mila lavoratori Auchan in tutta Italia. Il procedimento è in fase di completamento in più di cento punti vendita. Ma fortemente contestato dalle parti sociali per i tagli annunciati nei mesi scorsi. Si parlava di 6mila esuberi su tutto lo stivale che nell’ultimo mese si sarebbero dimezzati assestandosi sui 3mila105.



Con questa acquisizione Conad diventerebbe il primo operatore nazionale con una quota di mercato del 18,5%, il cui 5,6% è portato dall'acquisizione di Auchan. Dietro seguono Coop (13,8%), Selex (9,9%) ed Esselunga (9%).