Comprare casa: risparmiare denaro scegliendo il mutuo migliore

Nel 2020 chi compra casa nel 99% dei casi deve accendere un mutuo e si tratta molto spesso di un mutuo con un istituto bancario. Non tutte le banche sono uguali e così non tutti i mutui proposti. La concorrenza fra le varie banche al giorno d’oggi ha dato il via ad una gara a chi propone le migliori condizioni, pur ovviamente cercando sempre di guadagnarci. L’obiettivo, dopotutto, del mutuo (per la banca almeno) è comunque trarne un profitto.

Di solito la banca eroga solo una parte del valore della casa, mentre il rimanente capitale deve essere versato dal compratore della stessa nonché richiedente il mutuo. In alcuni casi tuttavia, se c’è un garante è possibile anche ricevere il 100%. Le prime rate versate serviranno a coprire il costo degli interessi, quindi, la parte già prestabilita destinata a pagare l’istituto bancario, poi progressivamente si abbassa la percentuale di rata che copre gli interessi e si comincia a pagare l’immobile.

Non tutti i mutui sono uguali

Tempistiche, condizioni, tassi d’interesse sono tutti elementi che concorrono a costituire il mutuo ed elementi che fanno la differenza. Per risparmiare chi decide di accendere un mutuo deve avere la pazienza di valutare diverse proposte, anche se talvolta qualche “pigro” si affida semplicemente alla propria solita banca pensando che fra una e l’altra non ci sarà poi molta differenza.

È bene sapere che non c’è nulla di più sbagliato: bisogna informarsi, confrontare e riflettere, anche semplicemente per fare una controproposta alla propria banca che, pur di non perdere il cliente, potrebbe abbassare un pochino il tasso d’interesse o proporre qualche agevolazione.

Come capire dove si può risparmiare con il mutuo e come funzionano esattamente i prestiti? Un sito completo, sicuro, affidabile e ben strutturato per informarsi su tutti quelli che sono gli elementi che costituiscono i mutui è e-risparmio.it . Si tratta di un portale che aiuta l’utente a risparmiare non solo sui mutui e i prestiti, ma anche per esempio su luce e gas, investimenti, abbonamenti tv e internet e su tutto quello può venire in mente.

Forse non sai che ci sono cose che possono incidere sul tuo mutuo

Non tutti conoscono bene i dettagli sui diversi elementi che vanno a costituire il mutuo, ma bene o male tutti sanno che ci sono diverse formule di tasso sulle quali chiedere informazioni alla banca. Ci sono alcune cose però che molte volte non si tengono in considerazione e che possono incidere inaspettatamente sullo stesso. Un esempio? Lo sapevi che richiedere altri finanziamenti prima di avanzare la richiesta di mutuo può penalizzarti? Perché la banca potrebbe ritenere che non sei in grado di sostenere un doppio finanziamento.

Non hai forse anche tenuto in considerazione che potresti avere diritto a delle detrazioni fiscali: informati prima di accendere il mutuo, se ne hai diritto è un bel risparmio. C’è il mutuo prima casa, i mutui per la ristrutturazione, i mutui sulla costruzione o anche agevolazioni speciali in alcune regioni o province.