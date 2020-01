“Educazione finanziaria fondamentale per aiutare le nuove generazioni nelle scelte della vita”

“L’educazione finanziaria dei giovani nelle scuole è importante e necessaria per capire, comprendere e fare delle scelte di vita di qualità. Diffondere la cultura dell’uso consapevole del denaro, del valore del risparmio, dello sviluppo economico sostenibile è fondamentale soprattutto se fatto attraverso il dialogo con i giovani, che dimostrano sensibilità a questi temi e rappresentano il futuro”. Questo, in sintesi, il senso dell’intervento tenuto da Erica Azzoaglio, azionista ed amministratrice del Banco Azzoaglio di Ceva, alla prima Giornata Nazionale degli Istituti Tecnici Amministrazione Finanza e Marketing, svoltasi nell’Aula Magna dell’Istituto Baruffi di Ceva mercoledì scorso 15 gennaio.

La prima edizione dell’evento è stata aperta dalla dirigente dell’Istituto Baruffi di Ceva-Ormea prof.ssa Marta Ferrero, che ha illustrato agli studenti l’importante percorso iniziato dall’istituto con la sottoscrizione dell’accordo della rete ITEFM al fine di promuovere la formazione tecnica ad indirizzo tecnico economico. Dati alla mano, infatti, nei prossimi anni, la scuola non riuscirà a soddisfare le richieste di figure professionali specifiche necessarie al mondo del lavoro, in quanto le iscrizioni già oggi registrano, a livello nazionale, numeri in calo rispetto agli anni passati.

Le studentesse e gli studenti, per acquisire piena consapevolezza della valenza del loro percorso di studi, hanno incontrato nell’ Aula Magna del loro istituto due donne, che rappresentano nella realtà provinciale il mondo della finanza e quello dell’impresa. Oltre ad Erica Azzoaglio, è intervenuta in rappresentanza del mondo delle imprese Elena Angaramo, responsabile del Centro Studi dell’Area Relazioni Esterne e Organizzazione di Confindustria Cuneo, che ha restituito ai ragazzi una dettagliata fotografia della situazione occupazionale in provincia di Cuneo, anche in rapporto ai parametri nazionali, dalla quale emerge ancora una volta l’elevata richiesta di figure professionali specifiche e competenti, che il mondo delle imprese richiede alla scuola.

Infine grazie all’intervento della prof.ssa Sandra Zoppi, responsabile dello sportello di Placement dell’Istituto Baruffi, i ragazzi hanno avuto indicazioni circa l’attenzione della scuola al loro percorso lavorativo durante gli studi, con esperienze in azienda, e nel post-diploma come ente promotore di tirocini in Garanzia Giovani nonché come punto di riferimento per le aziende locali alla ricerca di figure professionali da inserire nei propri organici.