Il boom degli smartphone anche tra gli anziani

Le statistiche non mentono mai: le ultime ricerche sociologiche indicano come addirittura il 93% degli italiani possiede uno smartphone. Si tratta di una cifra che ha subito una crescita anche rispetto allo scorso anno, avanzando di un altro punto percentuale. Uno degli aspetti più interessanti è che sta contemporaneamente aumentando soprattutto la fascia d’età che va da 60 a 75 anni.

Anziani e smartphone, una tendenza che continua a crescere

Insomma, anche tra gli anziani, pare proprio che lo smartphone stia diventando uno strumento sempre più di moda, con buona pace del digital divide. Anche gli over 60, infatti, sembra che stiano assumendo sempre più le caratteristiche di smartphone-dipendenti, cominciando a conoscere più a fondo anche altri dispositivi, come smartwatch e smart speaker.

La ricerca è il Global Mobile Consumer Survey 2019 ed è stata portata avanti sul territorio italiano, coinvolgendo un campione rappresentativo pari a oltre 2 mila persone, di età che va da 18 fino a 75 anni. Si tratta dell’ennesima dimostrazione di come l’uso del telefono cellulare sia diventato imprescindibile anche per i meno giovani.

Forse è arrivato anche il momento di smetterla di chiamarla una generazione poco connessa, dal momento che gli over 65 si stanno convertendo all’uso della tecnologia. Dinamicità insieme a tecnologia e sportività sono gli aspetti che più caratterizzano un uso crescente non solo degli smartphone, ma anche dei social network.

Anche la ricerca di diversi mesi fa “Over 65: una vita a colori” ha fatto capire come siano cambiate le abitudini tecnologiche degli over 65. Lo stile di vita, ormai, si è indirizzato sempre di più verso un risvolto digitale. Dalle varie ricerche è emerso come i senior siano sempre più attenti anche alla scelta delle varie applicazioni da installare, prediligendo i classici strumenti utili e le app dedicate allo sport.

Una fetta di mercato degli smartphone dedicato esclusivamente agli anziani

Se aumentano gli anziani che utilizzano gli smartphone e i dispositivi tecnologici, è bene sottolineare come ci sia anche una scelta più ampia tutta per loro. Con il passare del tempo, anche i più importanti marchi hanno cominciato a soddisfare le richieste dei più anziani in tal senso.

Prima di tutto, si deve trattare di smartphone molto facili da utilizzare, che hanno poche impostazioni da poter sfruttare. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo le funzionalità, con i tasti che devono avere dimensioni più grandi rispetto al solito, così come i caratteri delle scritte devono avere maggiori dimensioni.

Non solo, visto che vengono sviluppati appositamente per dare una mano agli anziani, con la possibillità di effettuare delle chiamate d’emergenza in ogni situazione di pericolo. Di conseguenza, tali device presentano anche una resistenza della scocca più alta, senza dimenticare come hanno la compatibilità piena con vari apparecchi acustici e con altri device medici.

Uno dei consigli migliori da seguire è quello di scegliere tra uno smartphone touch oppure uno dotato di una tastiera fisica. È ovvio che tale decisione dipende anche dalle condizioni di salute dell’anziano, visto che mettergli a disposizione un dispositivo mobile con troppe funzionalità potrebbe creargli null’altro che grande confusione.