La carne di fassone piemontese, una delle cinque eccellenze italiane

Numerose ricerche hanno dimostrato che la carne di fassone piemontese è particolarmente povera di grassi rispetto alle altre razze di manzo. Grazie al suo basso contenuto di colesterolo, è più magra di molte carni bianche e persino di molti pesci e riconosciuta come una delle migliori carni a livello internazionale per i suoi valori dietetici e nutrizionali. È inoltre differenziata da una debole presenza di tessuto connettivo tra le fibre muscolari che la rende particolarmente tenera per la masticazione. Questa caratteristica deriva non solo da un elemento genetico ma anche da una crescita controllata. Infatti, una crescita che non rispetta i ritmi naturali porta ad un eccesso di tessuto connettivo e quindi all'indurimento della carne.

La carne di fassone di razza piemontese si caratterizza infatti, per una qualità elevata, legata ad alcuni valori che la rendono assolutamente originale. E' una carne fresca, appena matura che non viene sottoposta a lunghi periodi di frollatura, pertanto, esprime al meglio un sapore delicato ed una succosità tipica della carne del bovino piemontese, quindi tenera ma anche strutturata, croccante, magra e gustosa.

Inoltre, il suo aspetto cromatico è influenzato da molti fattori, come l'età dell'animale, la sua dieta e le condizioni di macellazione. Il fassone piemontese è una delle cinque eccellenze italiane di carne pregiata, presenti nel nostro paese che viene impiegata per l’alimentazione. Fino a poco tempo fa era un'esclusiva di ristoranti e locali raffinati, ma oggi sta entrando sempre di più a far parte della dieta comune di molte famiglie, grazie alle sue ottime caratteristiche organolettiche e nutritive.

La carne di fassone è tenera, dall'aroma dolce e ricca di succhi e dà il meglio di sé nelle grigliate e barbecue, ma può essere consumata anche cruda come antipasto o brasata con un buon Barolo.

L'Azienda Agricola Scaglia è una delle realtà piemontesi che da anni si impegna nell'allevamento di questa razza pregiata di bovino, in maniera sostenibile e nel pieno rispetto dell’ambiente.