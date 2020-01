La gravidanza settimana dopo settimana: viaggio nella vita

“40 settimane meravigliose, cioè 38 in realtà, ma forse 41 o 42 settimane o anzi 37 se c’è un parto pretermine”: non stiamo dando i numeri, ma abbiamo già così subito reso l’idea che il calcolo delle settimane di gravidanza non è una cosa proprio scontata e semplice. Per tutta la vita abbiamo saputo che una gravidanza dura nove mesi e in effetti le persone che incontriamo domandano “a che mese sei?” e non “a che settimana?”.

Ecco che quindi ci ritroviamo a smontare la nostra sicurezza dei nove mesi ed a fare i conti con numeri che capiamo poco e in cui non riusciamo a muoverci molto bene. Una spiegazione del metodo alla base del calcolo delle settimane di gravidanza può far capire il meccanismo, anche se il dubbio viene sempre.

È per questo motivo che oggi come oggi, la maggior parte delle mamme attinge a siti web specializzati sull’argomento come iMamma, che è anche applicazione da scaricare sul proprio smartphone. Su iMamma è possibile ogni giorno conoscere in che settimana, mese e trimestre si è con la propria gravidanza, nonché avere tutte le informazioni utili da sapere sui sintomi in gravidanza e curiosità sullo sviluppo del feto per tutte le settimane di gravidanza .

Lo sviluppo del feto e i cambiamenti nel corpo di mamma

Sette giorni, una settimana, per i grandi un lasso di tempo brevissimo, per un feto un periodo invece significativo. La rapidità di sviluppo del tuo bambino, specialmente nelle prime settimane, è rapidissimo e di settimana in settimana si formano nuovi organi e il suo corpo prende progressivamente la meravigliosa forma che amerai tanto. Insieme allo sviluppo del feto cambia anche il corpo della mamma che si adatta al fine di accogliere il piccolo e a nutrirlo una volta nato.

Madre natura ha fatto un vero e proprio miracolo: gli organi all’interno del corpo della mamma cedono un po’ del loro spazio per la creatura nel grembo con le ovvie, e non sempre gradite conseguenze sulla mamma che avverte sintomi più o meno fastidiosi e debilitanti.

Anche se ogni gravidanza è a sé, come si sente dire (ed è vero), è chiaro che alcune manifestazioni sintomatiche sono ricorrenti nelle future mamme, è per questo che è importante essere pronte e informarsi, così da comprendere mano a mano che cosa sta accadendo e cosa (forse) sta per arrivare.

Sviluppo del feto nelle 40 settimane

Nelle prime sei settimane di gravidanza l’embrione è impiantato nell’utero e si è messo in comunicazione con l’organismo della mamma: arrivano i primi sintomi e il test di gravidanza a cui si sottopone la mamma è positivo. In questo momento il piccolo è una forma poco chiara e indefinita anche se racchiude già in sé il corredo genetico che lo accompagnerà per il resto della vita.

la sesta e la decima settimana inizia la formazione degli organi, il cuore e il sistema circolatorio in primis, nonché l’ossificazione dello scheletro. La mamma è stanca, il suo corpo è impegnato a “costruire” tassello dopo tassello lo splendido mosaico di suo figlio. Tutto avviene con relativa velocità (e qui si capisce perché una settimana è tanto tempo).

Dall’undicesima settimana abbiamo finalmente una prima forma che ricorda un mini-bimbo. Da questo momento iniziano le sue esperienze sensoriali che condivide con la mamma attraverso la produzione di determinati ormoni. Dalla 16esima settimana comincia il secondo trimestre, il piccolo è circa una quindicina di centimetri e i suoi occhi iniziano ad allenarsi alla vita fuori dall’utero. Fa i primi movimenti volontari, gioca, si succhia il pollice e impara a conoscere il proprio corpo. Sente e si fa sentire attraverso i movimenti.

Mano a mano che le settimane passano il bimbo, il suo corpo e i suoi organi crescono: ormai però è completo. Alla 26esima settimana apre gli occhi e segue le luci curioso. Dalla 29esima settimana si muove tanto, anche se lo spazio per lui è sempre di meno. Dalla 37 esima settimana è pronto a nascere e sopravvivere con aiuto medico. Ormai è il momento e nel giro di una settimana ogni momento è quello buono per venire al mondo.