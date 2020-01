Le migliori app per videochat gratuite

Le app per videochattare gratuitamente con sconosciuti

le videochat gratuite per sconosciuti basate su interessi comuni

Le chat, i programmi per comunicare in rete fra più utenti, sono sempre esistite. Uno dei primissimi programmi che ricordiamo è sicuramente NetMeeting, di casa Microsoft, che trovavi preinstallato sullo storico Windows95. Questo “nonno” delle chat, nonostante la connessione di allora fosse davvero lenta rispetto alle moderne adsl, consentiva comunque di chattare o fare video sufficientemente accettabili. Invece, molto tempo dopo, un utente della rete creò un sito web dove, una volta dentro potevi vedere in webcam un utente a caso tra quelli loggati e poi, quando volevi, cliccavi un pulsantino e ti collegavi alla webcam di un altro utente, sempre a caso.

Era ChatRoulette, una modalità alternativa per incontrare in rete e videochattare con sconosciuti senza alcun obbligo di registrare un account. ChatRoulette, ovviamente, per i più disparati motivi, ebbe un successo incredibile e, come ogni cosa di successe, venne imitata da altri programmi più o meno simili. Uno di questi, per esempio, era Omegle, poi divenuto il numero uno. Non mancarono però le polemiche, suscitate dal fatto che questa modalità di video chat non permetteva alcun controllo sull’interlocutore di turno, al quale nessuno poteva impedire di mostrarsi in vesti poco consone, ambigue o di cattivo gusto.

le app di chat al mondo d’oggi

le migliori app gratuite per videochat con sconosciuti

Nei nostri tempi moderni, invece, mentre le videochat con questa formula sono ormai strumenti dei più noti siti per incontri, il mondo del web ha visto nascere App ufficiali per lo scopo dove, in maniera tassativa, è proibito assumere atteggiamenti ambigui.

Quindi vedremo, di seguito, un elenco delle migliori App per chat e videochat con utenti a noi estranei, free e totalmente in sicurezza, quali idonea alternativa a Omegle e che discostano non di molto da dalla tipologia di ChatRoulette. App che ti facilitano a parlare con sconosciuti di interessi in comune.

Un ulteriore conferma della sicurezza che hanno raggiunto queste App, la da il fatto che, per essere pubblicate sugli Store ufficiali, hanno dovuto superare i loro controlli per ottenerne l’approvazione alla pubblicazione..

Una modalità comune di accesso a queste App è quella di effettuare l’accesso tramite social e senza registrazione.

Diamo quindi uno sguardo, di seguito, alle migliori App di questa tipologia:

HOLLA (per Android e iPhone) è probabilmente la migliore App per videochat e consente di collegarsi a utenti casuali sul tuo device. Anche qui è prevista la login con Facebook o tramite numero di telefono. Sono presenti molte possibilità di selezione della casualità ed è possibile applicare molti filtri di ricerca a piacimento.

WAKIE (per Android e iPhone) è un programma per telefonare con chiunque nel mondo. Anche qui è possibile trovare utenti diversi con cui videochattare. La miglior peculiarità è la possibilità di cercare colui/colei con cui voler chattare con una domanda.

CHATOUS (per Android e iPhone) consente di chattare casualmente con un utente nuovo e casuale dal tuo device. Offre la possibilità di cercare la persona perfetta da incontrare sulla rete, che combaci ai tuoi interessi. App free e semplice nell’utilizzo. Si potrà chattare con persone che selezionano il tuo stesso #hashtag selezionato. In questa App è possibile inoltrare file con gli altri utenti.

AZAR (per Android e iPhone) è la più conosciuta e usata (probabilmente) nel mondo. Si hanno filtri di ricerca in base al paese e al genere. Quest’app consente di travestirsi con stickers del nostro viso e altri effetti. Ha un traduttore integrato che facilita la conversazione con utenti di altri paesi.

LIVU (per Android e iPhone) un’altra app free che consente di scriversi con sconosciuti, molto semplice all’utilizzo. La caratteristica più apprezzata è qiella di filtrare per abitudini ed hobby e quella di poter variare le proprio foto con molti effetti. Anche qui l’accesso è consentito tramite numero di telefono o con Facebook.

E poi ancora, come possiamo vedere nel dettaglio su Navigaweb.net :

TOPFACE (per Android e iPhone) App per trovare in modo semplice nuove persone e amici. Dispone di funzioni per filtrare per genere. E’ sicuro e permette di occultare la nostra vera identità.

MAMBA (per Android e iPhone) altra applicazione free e totalmente sicura. Per incontri in rete per single, consente loro di individuare gli utenti con cui chattare in base a specifiche preferenze. Puoi chattare e avviare videochiamate face-to-face.

TANGO Videochat (per Android e iPhone) altra applicazione per videochiamate con amici o per chattare. Integra la possibilità di conoscere nuovi utenti filtrando per gli interessi che combaciano. Anche questa è tra le App più in uso nella comunità degli amanti delle video chat con sconosciuti. Permette le videochiamate.