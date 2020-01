MakeHome 360: per la casa, trasparenza e qualità dall’arredamento alla ristrutturazione

Arredamento, ristrutturazione e mediazioni immobiliari da oggi hanno un nuovo volto. È nata a Torino MakeHome 360, realtà versatile, aggiornatissima e all’avanguardia per tutto ciò che riguarda la casa.

Come spiega il titolare, Raffaele Cascella, “l’obiettivo è di portare questi settori nell’era del 2.0, avvicinando i clienti ai professionisti e promuovendo un rapporto trasparente, semplice e professionale”.

Per la ristrutturazione, MakeHome360 ha deciso di adottare un metodo di preventivazione del tutto innovativo, utilizzando pacchetti personalizzabili con prezzi bloccati e senza costi nascosti, a partire da 245 euro/ mq tutto incluso. Questo permette di evitare spiacevoli sorprese durante l’esecuzione dei lavori, garantendo quindi maggiore serenità al cliente.

Per l’arredamento, vengono proposti, da un lato, marchi riconosciuti su scala nazionale, dall’altro, marchi che valorizzano più il rapporto qualità-prezzo, rispetto al proprio brand.

Infine, per la mediazione immobiliare, MakeHome si affida a Remax, che opera in maniera semplice e vantaggiosa per i propri clienti con l’unico obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra qualità e risparmio.

La filosofia di MakeHome è offrire la massimo la libertà di scelta all’utente, avendo sempre ben chiari i costi e la completezza del servizio richiesto.

Per informazioni:

Make Home 360: fare casa sentendosi a casa

Via Pietro Egidi 6, Torino

011 0564674

www.makehome360.i t