Mancato accordo sui contratti di solidarietà per i dipendenti ex-Alpitel, la trattativa procede sui tavoli del Mise

Mancato accordo per i lavoratori dell’ex Alpitel. La società passata di proprietà al gruppo Psc con sede a Maratea in provincia di Potenza ha annunciato nei giorni scorsi la volontà di procedere a 100 esuberi su 600 in tutta Italia. Il personale in eccesso individuato riguarda soprattutto il lato impiegatizio che vede le due sedi piemontesi di Moncalieri e Nucetto protagoniste. In quest’ultima sarebbero 29 i dipendenti coinvolti dal taglio.



Dopo la parziale apertura dell’azienda sull’utilizzo di ammortizzatori sociali nell’ultimo incontro del 10 gennaio a Milano, le parti sociali e l’azienda non sono riusciti a trovare una soluzione che convergesse sull’utilizzo dei contratti di solidarietà.



“Sulla rotazione l’azienda ha tirato su un muro – dichiara il segretario della Fiom Cuneo Davide Mollo – La solidarietà ha un impatto minore rispetto ad altri strumenti e permette maggiore respiro a questi lavoratori. Non abbiamo potuto fare altro che constatare il mancato accordo che ora proseguirà nella fase amministrativa”.



Fase amministrativa che avrà la durata di 30 giorni e che si svilupperà sui tavoli del Mise di Roma. La trattativa rimane aperta fino a fine febbraio.



Dato il mancato accordo sui contratti di solidarietà è stato proclamato lo stato d’agitazione. Domani, giovedì 23 gennaio, si terranno le assemblee con annesse due ore di sciopero con presidio.