Tesla “vale” più di Ford e GM messe insieme!

Nuovo buon momento per le azioni di Tesla, le cui quotazioni sono raddoppiate negli ultimi sei mesi, permettendo alla casa automobilistica della Silicon Valley, guidata dal visionario Elon Musk, di giungere a una capitalizzazione di mercato di circa 84,5 miliardi di dollari. Insomma, anche se la sua redditività stenta ad arrivare sui livelli ritenuti congrui, oggi la capitalizzazione di mercato della Tesla è quasi quanto quella di General Motors e Ford messe insieme.

Il tutto – ribadiamo - nonostante le società automotive più blasonate abbiano sollevato il livello dei profitti e abbiano compiuto importanti sforzi di ristrutturazione delle proprie operazioni e di taglio dei costi. In particolare, evidenziamo come le azioni di Tesla siano aumentate del 3,88% martedì dopo la presentazione di Musk alla nuova Gigafactory di Shanghai.

Ad ogni modo, attenzione a non compiere eccessive semplificazioni. Se infatti è vero che la capitalizzazione di mercato di Tesla sia qualcosa di incredibile, è anche vero che il valore della società, misurato sulla base del patrimonio netto in circolazione, e incrociando i dati del capitale proprio, del debito e della liquidità, mostrano che in realtà le case automobilistiche “storiche” di Detroit hanno valutazioni totali significativamente più elevate.

Prendendo infatti in considerazioni tali spunti statistici, Ford varrebbe di più di Tesla, con un valore aziendale totale di 154 miliardi di dollari, seguita da GM con 132 miliardi di dollari, stando gli ultimi dati raccolti da FactSet. Il valore totale di Tesla, inclusi debiti e liquidità, è invece di circa 92 miliardi di dollari, sempre secondo le rilevazioni effettuate dal fornitore di dati finanziari.

In ogni caso, quel che colpisce di Tesla è l’incredibile euforia che circonda la società, anche sul mercato cinese, un territorio sicuramente difficile… tanto da aver creato qualche scoraggiamento nei principali rivali.

Per esempio, il presidente di GM Cina Matt Tsien ha affermato di attendersi che la recessione del mercato continui anche nel 2020 e di prevedere dei venti contrari nel business cinese. Ford per il momento non ha ancora reso note le vendite del 2019 per la Cina, che tuttavia sembrano essere in linea per subire il secondo calo consecutivo delle vendite, in un contesto di indebolimento dell'economia e di guerra commerciale con gli Stati Uniti.

Insomma, mentre le principali case automobilistiche degli USA sembrano arrancare nel mercato cinese, o per lo meno guardare al Paese asiatico con un po’ di scetticismo per quanto concerne la sua evoluzione di breve termine, Tesla continua a mostrare un ottimismo forse esagerato.

Certo è che il mercato cinese costituisce, per Tesla come per le altre compagnie automotive internazionali, una preda imperdibile. Molta parte delle marginalità che le società del settore riusciranno a maturare nei prossimi anni dipenderà proprio dal loro posizionamento all’interno di questo mercato…