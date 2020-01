Traccia la tua rotta ed esplora nuovi orizzonti: prova l’emozione di indossare Dekker

È il mare l’habitat di Dekker , brand storico dell’outerwear che rilegge i tratti rigorosi e funzionali delle uniformi della marina militare declinandoli in un design pratico e versatile. Un connubio da cui ha origine il piacere dell’avventura.

L’inesauribile fascino per la scoperta, l’aspirazione alla libertà e il coraggio di sfidare le convenzioni sono valori che compongono la storia dell’uomo che dà il nome al brand: il Primo Ufficiale della Marina Ten Dekker.

Il gesto eroico di Dekker ha permesso di salvare persone innocenti e la sua è una storia che riflette il desiderio di esplorare, la ricerca di una interpretazione che guarda in profondità nell’analisi di temi e relazioni, l’ambizione di valicare i confini definiti dalle regole.

Dekker è la scelta ideale per quanti escono dagli schemi della routine e amano differenziarsi. Il piacere per la ricerca conduce a riconoscere il valore reale che sta dietro ai prodotti, la loro storia, il pensiero stesso che ne ha dato origine. Il suo è un pubblico attento ai particolari, capace di osservare e riconoscere l’artigianalità da un lato, e la forte componente tecnologica dall’altra, che caratterizzano ogni creazione.

Dekker, lasciare la propria comfort zone per l’avventura verso nuovi orizzonti

Quasi sempre, quando alzi la testa, è come rivivere il mare. È una relazione profonda quella che unisce Dekker e il mare, metafora della vita con i suoi orizzonti mai uguali a sé stessi e i segreti occultati dalle profondità degli abissi. Per questo Dekker ha adottato il sottomarino come simbolo della propria attitudine, un approccio che non si accontenta delle facili logiche del pensiero ordinario, rivelando volontà e tenacia all’interno di un percorso che va in profondità.

Della proposta Dekker fanno parte giacche, piumini, cappotti e parka. Si tratta di prodotti concepiti in Italia, curati nel minimo dettaglio e che manifestano adattabilità a qualunque scenario e resistenza. Lo spirito legato al mondo Military e U-Boot si è evoluto nel tempo, e oggi più che mai viene riproposto attraverso dettagli e materiali di evocazione “tecnica”, che fa dei capi Dekker oggetti utilizzati e sperimentati anche in condizioni estreme.

Gli animi indomiti che scelgono questo brand si avvalgono di un abbigliamento funzionale e versatile, grazie al quale comunicano la propria natura, libera dal grigiore della routine e aderente al piacere dell’avventura.

Le ultime novità di Dekker sono state presentate, dal 7 al 10 gennaio, in occasione di Pitti Immagine Uomo. Leggerezza e comfort saranno i must irrinunciabili di tutta la nuova stagione invernale, grazie alla piuma d’anatra, per temperature rigide, e piuma sintetica, per temperature più miti e urbane. Il Doppio Jersey Accoppiato viene riproposto in nuovi modelli, mentre per il Raso Stretch di Nylon è stata creato un modello maschile, oltre al modello classico per Lei.