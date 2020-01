"Concerto per Lia" all'Antico Refettorio di Saluzzo

Nell'occasione di quello che sarebbe stato il suo 28° compleanno (31 gennaio) l’'associazione Lia Trucco Sempre in Orchestra con Te intende ricordarla attraverso la musica con il Concerto per Lia.

Per il Duo Renda-Trucco si tratta di un ritorno, poiché era già stato protagonista del Concerto per Lia nell'ottobre 2014. In questa occasione viene proposto un programma coinvolgente che prevede sia trascrizioni che brani originali per duo di chitarre, con autori del calibro di Rodrigo, Petit, Giuliani e Beethoven.

Il concerto è ad ingresso libero e si terrà domenica 2 febbraio alle ore 17, presso l'Antico Refettorio dell'Ex-Convento di San Giovanni a Saluzzo.

Durante il concerto si terrà una raccolta fondi a favore dei “Bambini di Kibiko” in Kenya, dove Rebecca Trucco (sorella di Lia) è impegnata in un periodo di volontariato. Al termine del concerto verrà effettuato un collegamento video con Rebecca che potrà così raccontare direttamente come verranno utilizzati i fondi raccolti.

Chi non potesse intervenire al concerto ma volesse contribuire alla raccolta fondi può contattare l'associazione Lia Trucco all'indirizzo info@liatruccosempreinorchestraconte.org.





Ringraziamo la Città di Saluzzo per aver concesso il patrocinio all’iniziativa e l’Hotel Resort San Giovanni per la disponibilità e cortesia.