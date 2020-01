Il 31 gennaio è la festa di San Giovanni Bosco: i festeggiamenti al museo della magia di Cherasco

Don Silvio è diventato mago anche dietro l’esempio del fondatore dei salesiani, don Bosco, che nella propria gioventù divertiva i suoi conterranei con giochi di abilità. Tali giochi li aveva imparati dai vari “saltimbanchi” che, in occasione di feste o mercati riempivano le piazze dei paesi della langa o dell’astigiano. Ne era rimasto affascinato, perché aveva capito la potenza di comunicazione sulle masse. Infatti si amareggiava del fatto che tante persone affollavano le piazze di fronte a simili spettacoli, ma, poi, non facevano lo stesso nelle chiese per ascoltare le prediche dei sacerdoti.

Così, dopo aver fatto i suoi spettacoli di fronte a tanti curiosi, invitava il suo pubblico a recitare una breve preghiera e ripeteva la predica del prete sentita nella messa domenicale.

La magia del mago Sales ricopia, nel piccolo, questa falsariga. Dal suo libro autobiografico “Il rischio di essere felice” traspare questo aspetto fondamentale del suo fare magia. Lui si definisce mago per passione e prete per vocazione e il suo spettacolo si chiama: “Una Magia per la Vita”, in quanto finalizzato ad aiutare tanti bambini delle missioni del mondo a vivere più decorosamente il grande dono della vita.

Nel giorno 31 gennaio si ricorda in tutto il mondo la festa di San Giovanni Bosco, il santo dei giovani.

Don Silvio ha fatto ufficialmente richiesta presso la Santa Sede di eleggere don Bosco patrono dei prestigiatori e giocolieri. In tante parti della terra (in particolare in Spagna e nell’America Latina) i vari circoli di prestigiatori danno particolare rilievo a questa festa, organizzando spettacoli di magia in onore del loro Santo Patrono.