"La penisola che non c'è": alla Fondazione E. di Mirafiore di Serralunga d'Alba arriva Nando Pagnoncelli

Proseguono gli appuntamenti del Laboratorio di Resistenza Permanente della Fondazione Mirafiore.

Sabato 25 gennaio, alle ore 18:30, la Fondazione ospiterà Nando Pagnoncelli, uno dei massimi sondaggisti italiani: Pagnoncelli ha ben presente il sentimento del nostro paese e le sue evoluzioni, ma conosce anche perfettamente gli effetti che il “mondo dei sondaggi” ha avuto sul formarsi della cosiddetta “opinione pubblica”. Sondaggi che in qualche modo non solo fotografano la realtà, ma finiscono anche per influenzarla, in una direzione piuttosto che in un’altra se usati in modo partigiano e distorto. "Il sondaggio - scrive - dovrebbe rimanere uno strumento di conoscenza» e non diventare «un oracolo che orienta".

Proprio da queste riflessione parte il suo interessante ultimo libro, “La penisola che non c’è” (Mondadori), una sorta di ideale viaggio nel mondo dei sondaggi, strumento preziosissimo che, come uno specchio, dovrebbe riflettere l’immagine di una società e che invece, nel caso dell’Italia, ne svela inaspettatamente le mille incoerenze.

Nando Pagnoncelli è presidente di Ipsos, società leader in Italia nel settore delle ricerche demoscopiche. Insegna “Analisi della pubblica opinione” presso la Facoltà di Scienze Politiche e sociali dell’Università Cattolica di Milano. È Consigliere di amministrazione del gruppo editoriale Sesaab e di ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) e membro del Consiglio Direttivo di Touring Club Italiano e del Comitato Scientifico di Confindustria e della Fondazione Symbola nonché del Comitato Editoriale del web magazine Inpiù. Collabora con Giovanni Floris al programma Di Martedì e cura la rubrica settimanale Scenari del Corriere della Sera. È autore di saggi su argomenti di attualità sociale. Nel 2019 ha pubblicato con Mondadori “La Penisola che non c’è. La realtà su misura degli italiani”.

Gli incontri della Fondazione sono gratuiti e per partecipare occorre prenotarsi tramite sito www.fondazionemirafiore.it.

