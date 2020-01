Per il Giorno della Memoria, a Barge si proietta il film su Liesel, scampata all’Olocausto con una fuga terminata a Rittana

Il “Giorno della Memoria” è stato istituito, in Italia, con la Legge 20 luglio 2000, numero 211.

La nostra Repubblica lo ha riconosciuto nella data del 27 gennaio, anniversario dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz (nell’anno 1945, da parte delle truppe sovietiche dell’Armata Rossa).

L’obiettivo è quello di “ricordare lo sterminio e la persecuzione del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”.

Il Giorno della Memoria ha poi assunto crescente rilevanza anche in ambito internazionale. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella seduta del 31 ottobre 2005, ha stabilito che la ricorrenza del 27 gennaio, già ufficialmente osservata da diversi Paesi, venga riconosciuta quale Giornata internazionale in memoria delle vittime dell’olocausto.

A Barge, nell’ambito delle iniziative del Giorno della Memoria, l’Amministrazione comunale del sindaco Piera Comba proporrà alcuni appuntamenti, in collaborazione con la Biblioteca comunale “Michele Ginotta” e con l’Associazione Cinemamici di Barge.

Nella mattinata di lunedì 27 gennaio, nel cinema comunale, è prevista una lettura ad alta voce, fatta in collaborazione con il Circolo LaAV di Torre Pellice, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Verrà letto in svariate lingue il Canto XXVI dell’Inferno, relativo al viaggio di Ulisse, come citazione dal libro “Se questo è un uomo”, in cui Primo Levi illustra questo canto ad un compagno di prigionia ad Auschwitz, riacquistando in tal modo in quel momento la sua dignità di uomo.

Parteciperanno le classi terze della scuola media dell’Istituto Comprensivo di Barge e le classi quarte dell’Istituto Alberghiero “Giacomo Paire” di Barge.

L’ingresso è libero e gratuito.

Nella serata di mercoledì 29 gennaio, invece, presso il cinema di Barge, alle ore 21, verrà proiettato il film “Liesel. Storia di un esodo sotto una buona stella”, opera del regista Fabio Gianotti, che sarà presente all’evento.

Il film narra la storia di Liesel Gorges, scampata all’Olocausto con una rocambolesca fuga per mezza Europa durata sette anni e terminata tra le montagne Cuneesi, a Rittana, protetta dalla popolazione locale.

Settant’anni dopo Liesel torna a scoprire quella piccola frazione di contadini di montagna che l'hanno salvata e da lì nasce il film che ripercorre il suo esodo.

L’ingresso è libero e gratuito. Sarà presente, come ospite, anche Alessandro Capellaro, presidente dell'Associazione "Giorgio Biandrata" di Saluzzo, operativa dal 1998 con lo scopo di avviare, attraverso progetti, manifestazioni, convegni, incontri e diverse iniziative, percorsi di sensibilizzazione e di attività su tematiche storiche, di dialogo interreligioso, di convivenza e di cittadinanza.