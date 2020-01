A Mondovì i soci monregalesi del Leo Club sfidano ai fornelli i soci di altri Club

Giunta alla sua settima edizione, venerdì 24 gennaio, si svolgerà la gara culinaria che vede 'sfidarsi' 4 soci del Leo Club Mondovì Monregalese e 4 soci di altri Leo Club.

I giovani Leo chef saranno coadiuvati da un gruppi di studenti e da professori del Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese e dallo staff dell'Albergo dei Gelsi , che non solo controlleranno il lavoro dei ragazzi ma insegneranno a quest'ultimi come realizzare piatti tipici della nostra tradizione e non solo, come impararli, perché anche l'occhio vuole la sua parte.

In saluta una giuria composta, tra gli altri, da un Sommelier e da uno Chef spiegherà e presenterà i piatti e vini abbinati scelti per la serata e le difficoltà che hanno messo alla prova i nostri concorrenti.

Sin dalla prima edizione Leo chef ha stupito e incantato i commensali.

Lo scorso anno la cena si è colorata di 'green' attraverso la realizzazione di una edizione a lume di candela durante la giornata di 'M' illumino di meno'.





Un grazie particolare al Comune di Mondovì e alla Provincia di Cuneo per averci concesso il patrocinio.

Un riconoscimento particolare agli sponsor della serata: acqua San Bernardo, Azienda agricola Adriano, Azienda Agricola Pietro Piovano e l'Associazione italiana Sommelier





Quest'anno ci saranno alcuni cambiamenti che non vediamo l'ora di condividere con voi.

Attualmente il punteggio è club 5, ospiti 1. Chi vincerà quest'anno?