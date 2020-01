Bicipolitana: dal 15 febbraio in vigore la legge sulla mobilità ciclistica

Il 15 febbraio 2018 è entrata in vigore la legge sulla mobilità ciclistica.

La legge si pone l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana e tutelare il patrimonio naturale e ambientale riducendo gli effetti negativi della mobilità a motore. La variabile bicicletta dovrà essere tenuta in considerazione nei documenti strategici comunitari.

L’incalzare del cambiamento climatico dovrebbe portare a un cambio radicale nella mentalità dei nostri rappresentanti politici, ovvero a riconoscere alla bicicletta la stessa dignità degli altri mezzi di trasporto. Aprire alla bicicletta significa promuovere la mobilità sostenibile, combattere i cambiamenti climatici e ridurre i consumi di combustibili fossili.

Alla fine di questa settimana da “reporter” e a qualche giorno dall'inizio della nostra competizione ci troviamo a trarre alcune conclusioni.

Abbiamo acquisito maggiore consapevolezza sul contributo che ciascuno di noi può dare per rendere la nostra città più sostenibile. Si tratta di piccole azioni che insieme possono fare la differenza. Nel nostro piccolo, come A.I. Cuneo Team, abbiamo sperimentato per qualche settimana ruoli non nostri. Siamo stati ingegneri, architetti, ambientalisti, giornalisti e curiosi cittadini. Abbiamo sognato nel progettare una pista ciclabile “speciale” curandone ogni dettaglio. Il nostro progetto è arrivato anche allo street artist Abraham Clet che ci ha dato il permesso di utilizzare l'immagine del cartello della pista ciclabile da lui creato. Con l'immagine di ciò che potrebbe essere, ringraziamo i lettori che ci hanno seguito nella nostra rubrica, il comune di Cuneo, l'ufficio mobilità e trasporti, la responsabile del Piano Strategico per lo sviluppo sostenibile 2030, la redazione di Targatocn e tutti coloro che ci sostengono.