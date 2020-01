Tutti promossi al corso ONAF all'istituto Virginio Donadio di Dronero

Il 14 gennaio 2020, presso l'IIS Virginio Donadio di Dronero, si è svolto l'esame finale del Corso ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi) di primo livello.

Il percorso nell’affascinante “mondo dei formaggi”, era iniziato martedì 5 novembre 2019, e ha coinvolto 21 tra alunni e docenti dell'Istituto, che hanno intrapreso la strada per diventate al percorso per diventare competenti Assaggiatori di formaggio.

L'esito dell'esame finale (che comprendeva un test scritto, una degustazione di un formaggio italiano estratto al momento dell’esame stesso e una prova orale) ha offerto esito positivo per tutti i corsisti, che hanno meritato i complimenti della Commissione d'esame ONAF per i risultati egregiamente raggiunti.

Il Progetto, utile per la valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari locali e italiani, si è potuto svolgere grazie alla piena disponibilità della Dirigente Scolastica, Patrizia Venditti, dei referenti di sede Monica Monchiero e Roberto Olivero, oltre alla fattiva partecipazione di tutti i docenti e il personale ATA della scuola che hanno offerto ampia ed attenta collaborazione all’iniziativa.

La promozione sul territorio della Delegazione ONAF di Cuneo, in particolare nelle vesti del Delegato nazionale, responsabile di corso Pier Battaglino e della referente del progetto e socia ONAF la prof.ssa Eleonora Passadore, è stato fondamentale, affinché l’esperienza, che si svolgeva per la prima volta in assoluto tra le mura dell’Istituto dronerese, ottenesse un riscontro ampiamente positivo. “È stata essenziale la fiducia riposta nei valori che guidano l’ONAF e i suoi percorsi formativi. La speranza è quella di poter nuovamente organizzare corsi di simile livello in questo ed in altri istituti superiori negli anni a venire” hanno commentato i promotori dell’iniziativa.