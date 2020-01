Si montano le giostre in piazza Galimberti a Cuneo: resteranno fino al 9 marzo

Giostre in piazza Galimberti a Cuneo. Sono arrivate ieri sera e sono in corso di allestimento stamattina 22 gennaio.

Resteranno fino al 9 marzo, convivendo, il martedì, con i banchi del mercato settimanale che, in queste prossime settimane, saranno spostati in parte sotto i portici di corso Nizza. Nessuna chiusura delle strade in città, tranne il 25 febbraio, Martedì Grasso, quando i banchi saranno allestiti in corso Nizza.

Da sempre, in città, l'arrivo delle giostre è associato all'arrivo della neve, scatenando l'ironia dei cittadini e quella degli stessi giostrai, soprattutto in questi anni di scarse precipitazioni. Come a dire: "La neve arriverà, basta aspettare che montino le giostre"...

Fino al 9 marzo può succedere di tutto ma, per ora, non ci sono segnali di neve in arrivo!