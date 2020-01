"Cuneesi al Rhum", c'è l'accordo per il marchio De.C.O.: i produttori (tranne Arione) dovranno specificare il nome dell'azienda

Se non proprio ai proverbiali “tarallucci e vino”, la querelle che ha visto coinvolti il comune di Cuneo, la famiglia Arione e le altre aziende produttrici del celebre cioccolatino “Cuneese” rispetto alla denominazione comunale d’origine (De.C.O.), si potrebbe dire sia terminata “a cioccolato e rhum”.

Lo scorso 24 ottobre infatti i tre soggetti – con la società Interpatent ed Elio Bergese in rappresentanza rispettivamente della famiglia Arione e delle altre dieci aziende – si sono incontrati e hanno delineato un procedimento chiaro e condiviso in merito all'adeguamento all'uso della denominazione stessa (ratificato poi da una delibera della Giunta datata 19 dicembre).

Sostanzialmente è stato deciso che chiunque voglia produrre Cuneesi al Rhum, chiamarli in questo modo e ricevere la De.C.O. dovrà, oltre a sottostare al regolamento per l’iscrizione al registro della denominazione e al disciplinare di produzione del cioccolatino stesso, anche frapporre il nome della propria azienda tra le parole “Cuneese/i” e “al Rhum” (“Cuneese/i – nome dell’azienda – al Rhum”). Chiunque, tranne l’azienda della famiglia Arione, che potrà esporre il marchio De.C.O. senza specificare il proprio nome nel rispetto del fatto che sia stata la prima a depositare il marchio d’impresa “Cuneesi al Rhum”.

In questo modo, insomma, si mantiene sotto il marchio De.C.O. - che essendo di tipo collettivo non entra in conflitto con quello “d’impresa” depositato dalla famiglia Arione - uno dei prodotti più rappresentativi del territorio comunale, difendendo allo stesso tempo il “diritto di primogenitura” della pasticceria visitata da Ernest Hemingway.