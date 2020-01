Cuneo, inaugura la mostra fotografica sulle api di Ober Bondi

Dal 1° al 29 febbraio 2020 presso la Sala del Collegio dei Geometri in Via S. Giovanni Bosco 7/H a Cuneo, si potrà visitare la Mostra “Per le api la bellezza è un polline giallo” con fotografie di Ober Bondi.

L’autore presenta una notevole serie di immagini, raccontando il primo ventennio del duemila che, per quanto riguarda il mondo della fotografia, è iniziato con l’analogico e, anno dopo anno, ha vissuto la rivoluzione del digitale, con tutte le conseguenze che ne sono derivate.

“La fotografia segue regole consolidate di tecnica, di composizione, di stampa e anche nella modalità di allestimento delle Mostre. Pur conoscendo tutto questo, ho voluto consapevolmente stravolgere tali regole e esporre una raccolta di immagini legate al mio pensiero sulla fotografia, alle mie emozioni provate durante la realizzazione delle stesse e derivate dall’esperienza dell’insegnamento che porto avanti da molti anni, con tanta passione.” “La scelta delle fotografie da esporre ha avuto come fili conduttori la bellezza e l’emozione, quella di quando le ho scattate e quella che, anche a distanza di tempo, continuano a provocarmi quando le riguardo stampate o sul monitor del computer. Non tutte hanno un legame con progetti ben definiti; la quasi totalità è il risultato di scatti realizzati in analogico, cogliendo l’attimo di bressoniana memoria. Le immagini digitali invece fanno parte di un periodo nuovo, molto diverso, e hanno la caratteristica di essere state pensate per molteplici progetti fotografici. Nascono dal desiderio di indagare il territorio di Confine con l’Arte, con la sperimentazione su materiali, colori e moderne tecniche di stampa.”

In contemporanea all’inaugurazione della Mostra, verrà presentato il libro omonimo, realizzato con le fotografie di Ober Bondi e con testi scritti di Cesare Botto, Gabriele Chiesa, Enrico Perotto, Irene Botto e Giorgio Serazzi. L’inaugurazione della Mostra si terrà sabato 1° febbraio 2020 alle ore 17.30, con interventi musicali di Sara Bondi al flauto.