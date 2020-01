Operatore ferito alla "Silva Chimica" di San Michele Mondovì, ma è un'esercitazione (FOTO e VIDEO)

Un operatore è rimasto ferito questa mattina presso lo stabilimento della "Silva Chimica" di San Michele Mondovì... Anzi, fortunatamente no: si è trattato semplicemente di un'esercitazione di protezione civile, con prove di soccorso singole e congiunte, utile a testare l'efficacia del Piano di Emergenza Esterno per il rischio di incidenti rilevanti redatto per lo stabilimento.

"In particolare - spiegano dalla Prefettura - , è stato simulato un incidente che ipotizzava una dispersione a seguito di rilascio di ammoniaca durante le operazioni di scarico di un'autobotte. Le operazioni di soccorso all'operatore, previa delimitazione dell'area d'intervento finalizzata ad impedire l'accesso di estranei, sono state mirate a gestire in sicurezza l'emergenza, attuando le idonee procedure previste dal piano" .

Soddisfatto il sindaco di San Michele Mondovì, Domenico Michelotti: "Ritengo che quella odierna sia stata una giornata importante e di fondamentale utilità per tutti noi, anche se speriamo che non si concretizzi mai una situazione uguale o anche solo simile a quella inscenata". E ancora: "La macchina organizzativa, sia interna al sito che esterna, ha funzionato alla perfezione. Ringrazio la popolazione per la pazienza dimostrata in questo frangente e mi scuso per il disagio provocato alla viabilità. Allo stesso tempo, questo 'procurato allarme' ha contribuito a incrementare la sicurezza nel nostro territorio. Da sottolineare l'impegno profuso e la professionalità di tutte le forze che hanno operato sul campo".