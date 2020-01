Parco Fluviale di Cuneo: svolte nel 2019 1.686 ore di servizio volontario

Sono state nel complesso 1.686 le ore di servizio svolte nel corso del 2019 dai 21 volontari del Servizio Civico al Parco fluviale Gesso e Stura, una cifra che meglio di ogni parola descrive il peso che ha questo impegno per l’area protetta e per tutti coloro che la frequentano ogni giorno.

Nei 12 anni in cui si è sviluppato questo prezioso progetto, nato nel 2007, ha accumulato qualcosa come 24.500 ore di servizio, tanto più preziose se si pensa che si tratta di un volontariato che, in periodi di penuria di risorse, risulta decisivo per molte realtà che riescono a portare avanti certe attività proprio grazie al lavoro di questi volontari.