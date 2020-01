Verzuolo, tutti gli appuntamenti dell'Anpi in occasione della Giornata della Memoria

Come l’anno scorso l'Anpi di Verzuolo si ritroverà sabato 25 gennaio alle ore 18 a Villanovetta di Verzuolo, in Piazza Alessandro Schiffer per un momento semplice e simbolico.

Dopo una breve introduzione di Adriana Muncinelli saranno letti i nomi degli ebrei deportati dalla provincia di Cuneo e sarà acceso un lumino in loro memoria a significare che le nostre strade, le nostre piazze e perciò le nostre vite, sono per sempre intrecciate alle loro e di quella memoria siamo quindi responsabili. Tutto ebbe inizio quando si accettò, per pigrizia o per indifferenza, che qualcuno avesse meno diritti di altri."I nomi ci ricordano che ognuno era una persona unica e diversa da tutte le altre, con un volto che è stato cancellato, una storia che è stata interrotta - commenta Adriana Muncinelli -. Ogni nome rappresenta una rete di legami di affetto, di intelligenza, di amicizia che è stata lacerata: ogni nome è un insieme di progetti che non hanno potuto essere realizzati".

Lunedì 27 gennaio a Palazzo Drago il prof. Livio Berardo tratterà un aspetto meno conosciuto della persecuzione nazista: la deportazione e l’uccisione di deportati militari, prigionieri politici, omosessuali, testimoni di Geova, zingari….. L’appuntamento è alle ore 21.