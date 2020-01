Fermati all'aeroporto di Levaldigi con 6 chili di tabacchi provenienti dal Marocco

Sequestrati allo scalo di Cuneo-Levaldigi più di sei chili di tabacchi provenienti dal Marocco. L'operazione è stata condotta dai militari della Tenenza di Fossano assieme ai funzionari della locale Agenzia delle Dogane, anche con l'ausilio delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Torino

I generi di monopolio, abilmente occultati tra i vestiti e gli indumenti intimi, sono stati rinvenuti dai finanzieri all’interno dei bagagli a mano di tre passeggeri marocchini provenienti con il volo da Casablanca.

I tre avevano sigarette, tabacco sfuso e tabacco aromatizzato per l’uso nelle pipe ad acqua. Era stato acquistato nel loro Paese ed era destinato ad uso personale, ma il quantitativo era superiore al limite consentito dalla legge, che prevede che si possano introdurre da paesi extra UE fino a 200 sigarette o, in alternativa, fino a 50 sigari o tabacco sfuso per un massimo di 250 grammi. Per il prodotto da fumo importato in eccedenza è prevista una sanzione amministrativa pari a 5 euro per grammo.