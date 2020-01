Incendio boschivo alla Tuna di Paesana: al lavoro Vigili del fuoco e Aib, situazione sotto controllo (FOTO)

Incendio boschivo sulle alture a monte del concentrico di Paesana, sul versante di Pian Munè.

L’allarme è scattato poco fa. Sono state segnalate fiamme in località Tuna, proprio a ridosso del nucleo di abitazioni (prevalentemente seconde case), che comunque non sono state danneggiate o intaccate dal rogo. Il fronte di fuoco ha raggiunto la strada provinciale 269 che conduce a Pratogugliemo e, poi a Pian Munè.

Sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco di Barge, con un fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo e con un’auto-pompa-serbatoio. In supporto ai pompieri, poi, due squadre Anti incendi boschivi di Paesana, che si sono recate sul posto con un fuoristrada ed un camion, entrambi dotati di modulo per lo spegnimento di incendi in ambiente boschivo.

L’appezzamento di bosco interessato dal rogo è pari a qualche decina di metri quadrati. L’intervento di Vigili del fuoco e Aib ha permesso di contenere ed estinguere le fiamme in tempo. Il fuoco, infatti, stava già intaccando il tronco di alcuni alberi.

La situazione è ampiamente sotto controllo: l’incendio è stato domato, si sta procedendo con la bonifica dell’area.