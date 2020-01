Villanova Mondovì: donna a processo per aver investito un bimbo sulla rampa del garage

Nel tardo pomeriggio la famiglia, padre, madre e due figli erano appena tornati da una gita: “Stavo scendendo a piedi per la rampa verso il garage”, ha raccontato il padre, “quando ho sentito un rumore di struscio. Ho girato l’angolo e ho visto mio figlio più piccolo esanime sotto l’auto della vicina”.

A processo con l’accusa di lesioni stradali colpose è una donna di Villanova Mondovì. Il 14 agosto 2017 aveva investito il piccolo di 3 anni, figlio dei vicini di casa, mentre aveva appena imboccato la rampa che portava ai garages del complesso divillette a schiera.

Il bimbo restò lesionato al volto riportando una profonda ferita lacero contusa per la quale fu sottoposto a tre interventi chirurgici e ad un trapianto di pelle. In tutto la durata della malattia fu di tre mesi ma, come hanno fatto notare i medici legali, trattandosi di un bambino piccolo è difficile valutare l’entità permanente dello sfregio: “La stabilizzazione di lesioni di questo tipo richiede molti anni per poter valutare il danno residuo”.

A parte l’imputata, nessun altro aveva assistito al momento dell’investimento. Il consulente incaricato dall’avvocato della difesa Alessandro Viglione ha ricostruito quello che sarebbe presumibilmente accaduto, basandosi sui rilievi effettuati dalle forze dell’ordine.

L’ingegnere ha esaminato i danni riportati della vettura dell’imputata sul paraurti anteriore e le lesioni del bambino, e simulato con un apposito software le varie ipotesi: “Ritengo inverosimile che quando fu investito il bimbo si trovasse in posizione eretta, mentre è plausibile che fosse coricato a terra perché ha riportato ferite solo al capo e nella parte superiore del corpo”.

La donna, secondo il consulente, dal punto iniziale della rampa e con il cruscotto che le nascondeva la visuale non avrebbe potuto vedere il piccolo che non si trovava neppure in piedi.

L’udienza è stata rinviata per l’esame del consulente tecnico di parte civile al 17 febbraio.