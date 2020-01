"Vorrei regalare un buono a mia nipote": da Fossano a Dogliani passando per Borgo, finto cliente tenta di rubare nei centri estetici

E' Nadia, titolare del centro estetico "Beauty Più" di via Roma a Fossano, a segnalarci l'episodio. La scorsa settimana, verso l'ora di pranzo, mentre era da sola in negozio, si è presentato presso il suo negozio un uomo sulla quarantina, con capelli lunghi, un cappello in testa, grandi occhiali neri e un cappotto lungo.

Voleva fare un regalo alla nipote, un buono da spendere per dei trattamenti presso il centro. Nadia è guardinga. Si fa dare il nome della nipote, che però non è tra le sue clienti. "Impossibile, è stata lei a dirmi di venire qui. Se ha una cliente vada pure a seguirla, io aspetto", insiste l'uomo.

Nadia capisce che il finto cliente vuole derubarla e chiama l'ex marito, un carabiniere in servizio a Fossano, chiedendogli di aspettare in linea e di ascoltare ciò che sta succedendo. L'uomo a questo punto capisce di non poter fare niente e decide di andarsene: "Grazie, dirò a mia nipote di passare".

"Era un tipo strano, non mi convinceva. Appena se ne è andato mi sono messa in contatto con delle colleghe di altri centri. So che è già stato ad Alba, Dogliani, Mondovì e Borgo San Dalmazzo, dove pare che in un negozio sia riuscito a rubare parte dell'incasso. La modalità è sempre la stessa: vogliono regalare un buono ad una fantomatica nipote".

Nadia si è quindi rivolta ai carabinieri ma non ho potuto sporgere denuncia al momento. Le è stato comunque suggerito di diffondere la notizia, tramite i social e gli organi di stampa, in modo che le sue colleghe stiano in guardia e siano pronte a chiamare le forze dell'ordine.