Assemblee unitarie per la chiusura del Front Office, Unsa: "Auspichiamo che porti a risultati che risolvano le criticità dell'amministrazione finanziaria"

In merito alla manifestazione, organizzata da CGIL-CISL-UIL-UNSA-FLP, come segretario provinciale dell'UNSA ho riscontrato molto positivamente una partecipazione massiccia del personale delle agenzie fiscali alle assemblee unitarie a Cuneo, Saluzzo, Mondovì e Alba, che ha portato nel capoluogo alla chiusura del Front-Office della DP di Cuneo per 2 ore.



Tale partecipazione è dovuta alla gravità delle criticità che affliggono l'amministrazione finanziaria e che sono molto sentite dal personale tra le quali si ricorda la carenza di personale dovuta ai pensionamenti e al mancato turnover, carichi di lavoro che non tengono conto della riduzione di personale, salari accessori non erogati e una struttura organizzativa che rischia la paralisi se anche le posizioni organizzative POER a febbraio saranno dichiarate incostituzionali.



Mi auguro che il segnale lanciato dal personale delle agenzie fiscali porti a dei risultati che risolvano le criticità dell'amministrazione finanziaria.

Luca Maragna UNSA