Il foodblogger di iFood Marco De Padova insaporisce con una “Bozza di colori” uno special event allo Scavolini Store di Busca

Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

In programma domenica 26 gennaio a partire dalle 16:00 un lungo pomeriggio di appuntamenti dedicati alla cucina e alla moda presso lo Scavolini Store Busca. Tanti abiti ma soprattutto… buon cibo! Dopo sfilate di abiti sartoriali e borse artigianali, alle 18:00 sarà la volta del foodblogger di iFood Marco De Padova che per l’occasione preparerà una delle sue opere versione #TagliaSmall dalle cromie e dal gusto vivace chiamata “Bozza di Colori”, una piccola bontà di pesce abbinata a caldi sapori tropicali. Gli ospiti potranno godersi alcune ore tra tessuti, profumi e sapori aiutando Marco nella preparazione del piatto.

L’ospite speciale

Marco De Padova, classe 1968, vive da sempre a Milano ma ha viaggiato molto, spostandosi tra Londra, New York e Miami. Dopo anni trascorsi nei locali in qualità di food&beverage manager ha deciso di seguire la sua grande passione, il cibo. Così ha iniziato a parlarne in veste di food blogger e food PR organizzando anche Food&Bar Catering di successo. Cucina di frequente sia a casa che in pubblico in occasione di show-cooking. La sua carta d’identità lo definisce “cibologo e consulente del gusto” ed è sempre alla ricerca di piatti customizzati. Predilige la cucina italiana e ama raccontarla nel suo blog FacciaDaCibo in cui studia le ricette degli amici cuochi e strizza l’occhio agli chef stellati. Last but not least, tutti lo chiamano Il Direttore, rigorosamente con l’articolo.

Il tema e la ricetta

Non solo nella moda, ma anche in cucina, ci si può divertire mescolando i colori. In occasione dello speciale evento a Busca, il foodblogger Marco De Padova porterà in tavola la vivacità delle cromie e dei sapori. Dei mini panini azzurri, farciti con salmone rosa scottato in forno, una delicata dadolata di mele rosse e gialle, una verde maionese di kiwi e basilico contrastata da pinoli saltati in padella con olio e peperoncino e uva sultanina.

Il risultato sarà da leccarsi i baffi e i più golosi non potranno far altro che chiedere il bis!