Navigator: parte la "fase 3" delle politiche attive

Per i navigator, ovvero i professionisti assunti quest’estate a livello centrale da parte della società Anpal Servizi S.p.A., inizia proprio in questi giorni la cosiddetta “fase 3“, ovvero quella in cui si dovrebbe assegnare al percettore del Reddito di Cittadinanza un’offerta congrua di lavoro.

Ma andiamo per gradi, cercando di capire qual è il ruolo dei navigator e di cosa si sono occupati fino ad oggi.

Navigator: di cosa si occupano e cosa hanno fatto fino ad oggi

Come si stava accennando, i navigator sono stati assunti nel mese di agosto, tuttavia in alcune regioni il loro ingresso in operativo è stato piuttosto lento, anche a Cuneo, infatti, si sono registrati dei ritardi rispetto alla data di assunzione, ovvero il 31 luglio.

Di questa figura si è parlato molto, essendo una novità assoluta, gli stessi candidati alla selezioni svoltesi a Roma non avevano chiarissimo in che modo avrebbero dovuto agire, tuttavia oggi è possibile avere un quadro più nitido.

Nella provincia di Cuneo, così come nelle altre province d’Italia, fino alla fine di dicembre i navigator si sono occupati della convocazione dei percettori del Reddito di Cittadinanza, tramite la quale si sono svolti alcuni step amministrativi, come ad esempio l’iscrizione alla piattaforma informatica, e un colloquio conoscitivo finalizzato a rendere più agevole, appunto, l’inserimento nel mondo del lavoro.

Al via la “fase 3″, ovvero l’assegnazione di offerte di lavoro ai percettori

Ora che si è conclusa questa fase, di cui abbiamo avuto modo di parlare in quest’articolo , la loro operatività dovrebbe entrare nel vivo, ovvero si dovrebbe assegnare ad ogni percettore del sussidio un’offerta di lavoro “congrua”: il Ministero del Lavoro ha più volte sottolineato che il Reddito di Cittadinanza non vuol essere uno strumento puramente assistenziale, bensì si tratta di un sostegno temporaneo finalizzato alla collocazione lavorativa del percettore.

Sicuramente i navigator potranno far riferimento alle offerte di lavoro già presenti all’interno dei Centri per l’Impiego, ma non solo: dovranno anche contattare attivamente delle aziende per suggerire l’assunzione di questa categoria di cittadini, anche in considerazione del fatto che per la loro assunzione sono previsti degli sgravi fiscali piuttosto ghiotti.

Non solo lavoro, ma anche corsi di formazione

In realtà il navigator dovrebbe occuparsi anche di formazione, dunque dovrebbe strutturare, per il cittadino, dei percorsi formativi in grado di rendere più elevate le possibilità per cui il percettore possa trovare un impiego.

Facendo un esempio, immaginando che in provincia vi sia un ristorante che cerca del personale da impiegare in cucina, il navigator potrebbe fare in modo che il cittadino da lui seguito divenga allievo di un corso di formazione specifico dedicato all’utilizzo di strumentazioni professionali quali quelle presenti nell’e-commerce allforfood.com .

Leggendo il contratto dei navigator, i quali sono assunti come collaboratori, dunque non come dipendenti subordinati, si evince infatti che tra gli obiettivi che devono essere raggiunti vi è anche quello di assegnare ad ogni percettore (con l’eccezione dei cittadini che ne sono esonerati) un’offerta di lavoro congrua oppure un corso di formazione.

Un obiettivo che non sarà semplice

I navigator hanno tutti gli strumenti per svolgere un buon lavoro: gli incentivi fiscali previsti per chi assume un percettore di Reddito di Cittadinanza possono senz’altro essere una buona “arma”, inoltre questi professionisti hanno a disposizione tutte le strumentazioni tecnologiche necessarie, fornite direttamente dalla società che li ha assunti, senza trascurare un rimborso spese che viene riconosciuto mensilmente in modo forfettario.

Nonostante questo, tuttavia, lo scetticismo non manca: è cosa nota il fatto che in Italia la domanda di lavoro sia piuttosto scarsa, soprattutto per quel che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato o in apprendistato (così devono necessariamente essere le offerte “congrue”), inoltre molti dei percettori di Reddito di Cittadinanza hanno una bassa scolarizzazione e basse competenze professionali, dunque possono risultare poco appetibili agli occhi delle imprese.

Non resta che attendere i propri mesi per scoprire se questo sistema di politiche attive riuscirà o meno a dare i suoi frutti.